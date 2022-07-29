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【美股業績】蘋果季績超預期 大中華區銷售跌

股市 06:08 2022/07/29

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【美股業績】蘋果季績超預期 大中華區銷售跌

蘋果公布第二季業績，截至6月25日止3個月，總收入829.59億美元，按年升1.9%，超市場預期的828.1億美元；其中產品收入633.55億美元，跌0.9%，服務收入196.04億美元，升12.1%。每股盈利跌7.7%至1.2美元，超市場預期的1.16美元。蘋果仍未有提供前瞻業績指引。蘋果盤後股價升

蘋果CEO庫克表示，儘管見到放緩迹象，但預期9月收入將加速。蘋果在季內成功吸引安卓用戶成為 iPhone 用戶，數量創歷史新高，iPhone新用戶實現了兩位數的增長。蘋果目前有 8.16 億付費用戶，包括  App Store 上的應用程序以及 Apple Music 和 iCloud 等產品的用戶。  

以地區分類，美國收入仍增4.5%至374.72億美元，大中華區收入跌1.1%至146.04億美元，在日圓急跌之下，日本收入急跌15.7%至54.46億美元。反而在亞太區其他地方增長多達14%，至61.5億美元，超過在日本的收入。

產品方面，iPhone收入仍有2.8%增長，服務收入增長強勁，達12.1%至196.04億美元，Mac、iPad及穿戴設備收入齊跌。

【AAPL】蘋果據指再從其他車企挖角　聘請前林寶堅尼負責人設計其電動汽車

【META】Meta上季收入勢下跌　朱克伯格內部大會訊息公開、「與蘋果在元宇宙有理念決戰」

記者：譚志偉

美股 業績公布 Apple Music 庫克 iPhone Apple

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