【薪酬調查】人力資源顧問：港大學生冀首份工作月薪達2.53 萬元 較去年大增近20% 特區政府成被選為理想僱主

踏入7、8月，為大學畢業生投身職場的季節，疫情下本港經濟仍未見明顯復甦，但大學畢業生對薪酬的期望甚高。僱主品牌顧問Universum進行2022年度全球人才調查，最新調查顯示，學生對畢業後的期望薪酬顯著提高，金額較去年增加19%，他們預期的平均年薪從 2021 年的25.4萬元（每月 2.12 萬元）上升至今年的30.3萬元（每月 2.53 萬元）。

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以上調查訪問了香港9間大學、近4,500名學生，了解來自不同學科的學生對事業的偏好和對僱主的期望，並就各類別進行排名，分享年輕人才事業上的抱負。調查評估了各種指標，包括薪酬、首選僱主以及對於首次進入就業市場的學生具吸引力的工作性質等。

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其中來自工程與自然科學及商科的學生的薪酬期望更高，其中修讀工程與自然科學學生預期的平均年薪較 2021年增加 24% 至30.4萬元，而商科學生預期的平均年薪則增加20%至 29.8 萬元。

至於學生眼中的理想僱主排名榜方面，香港特區政府今年繼續獲各學科的大學生選為理想僱主。

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在商科學生眼中，銀行業為最受青睞的行業（獲46%學生選擇），其次為廣告（30%），第三位則是金融服務及科技以及電子商務（同為26%）。摩根大通及滙豐銀行今年在理想僱主排名榜上分別稍微上升一位及兩位，成為商科學生心中的最具吸引力僱主首兩位，而排名顯著上升的五家公司包括：

- 友邦保險集團（AIA Group）上升 33 位至第 43位 （保險業）

- 瑞士信貸（Credit Suisse）上升 24 位至第 29 位 （銀行業）

- 貝萊德（BlackRock）上升 20 位至第 25 位 （金融服務及科技業）

- 中國銀行（Bank of China）上升17位至第31位（銀行業）

- 星展銀行（DBS Bank）上升 12 位至第 35位（銀行業）

調查也顯示，受訪男畢業生預期的平均年薪為31.8 萬元，而女畢業生為29.5 萬元，性別收入差距較去年收窄約一半至7%，為五年來最小差距。回顧自 2018 年起過去五年的調查數據，本港男女學生期望年薪的差距百分比一直達到雙位數（2018 年：13%、2019 年：12%、2020 年：14% 和、2021 年：13%）。

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Universum亞太區執行董事 Mike Parsons 表示：「從有關工作性質偏好的數據分析，本港新晉人才也對就業市場抱有更大信心。雖然他們繼續將豐厚未來薪酬、專業培訓及發展機會列為優先考慮因素，但他們對在家工作愈來愈感興趣（2022 年有75%受訪學生感興趣，2021 年則有 67%），而學生們對遙距辦公可能對其社交或職場生活造成影響的擔憂則有所減少。」

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記者：陳詠妍