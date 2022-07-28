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【惠康母企】DFI零售中期盈轉虧、美心上半年蝕2600萬美元　yuu會員逾400萬人

Hot Talk 22:22 2022/07/28

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DFI零售集團中期盈轉虧，美心上半年蝕2600萬美元。

惠康、宜家家居、萬寧、7-11及美心等公司的母企、前稱牛奶國際控股有限公司的DFI零售集團（新：D01），公佈截至6月底止中期業績。新加坡上市的DFI，期內虧損5200萬美元，去年同期則賺3200萬美元。集團上半年銷售140.28億美元，較去年同期的139.5億美元略增。每股基本虧損3.81美元，派中期息1美元。

集團稱疫情下通脹與顧客行為持續改變，影響上半年整體業務，中港市場首季尤其艱難，供應鏈受影響與通脹壓力，均衝擊集團盈利。當中，作為集團核心市場的本港，尤其具挑戰性，因新冠肺炎宗數飊升，導致供應鏈受限與勞工短缺。DFI更預告，今年全年盈利將遠低於去年。

萬寧銷售按年有支持

按業務劃分，集團的健康與美容業務表現強勁，宜家家居之盈利貢獻也有所增加，惟兩者均被雜貨零售與便利店的盈利貢獻減少所抵銷。

本港上半年因防疫而對要求食肆晚上提早關閉，連同內地個別城市暫時封城，都導致集團持股50%的美心，業務錄得重大負面影響，美心上半年錄2600萬美元虧損。DFI又提到，第五波疫情令首季本港便利店業務之人流大受影響。

至於在港營運的萬寧，受惠有效的同店執行力，以及防疫相關產品與藥物需求大增，銷售按年有支持。DFI又表示，其會員計劃yuu成效超乎預期，至今已擁有逾400萬名會員。

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責任編輯：余倩敏

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