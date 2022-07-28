【文娛藝術】K11 MUSEA Art Karnival正式揭幕 展出超過20件世界級藝術作品 當中包括著名時裝攝影師黎曉亮作品(多圖)

去年舉辦的 K11 MUSEA Art Karnival再度強勢回歸，由7月29日至9月11日，於K11 MUSEA的各樓層將展出超過 20 件由世界級藝術家創作的博物館級藝術品，作品包括日本大師級藝術家塩田千春創作的大型藝術裝置 《I hope…》、中國著名時裝攝影師黎曉亮「三個展」，以及由本地烘焙品牌 Dear Harley Bakery主理全港首個幻覺蛋糕館 「Cake Illusions」等，K11集團希望能讓公眾探索實體與虛擬藝術的邊界， 同時貫徹普及藝術的使命，讓藝術文化走入社群，與參觀者一同開創更多元藝術空間。

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本年 Art Karnival展出了不少從未於本港公開展出的藝術品，當中包括日本大師級藝術家塩田千春於疫情間創作的大型藝術裝置 《I hope…》，裝置長達12米，由鋼船裝置及大量紅繩，以及 5,000 封由全球各地民眾手寫的願望信組成。藝術家希望透過作品勉勵參觀者在面對不確定狀況時依然要懷抱希望。

另外，本年 Art Karnival的第二個焦點就是，時裝界最當紅的新進攝影師黎曉亮（Alexvi）於香港舉辦的首個展覽「黎曉亮：『三個展』」。三個展覽包括：「回到黑色（Back to Black）」、「北京公寓 （Peking Apartments）」及「孤獨星球 （Lonely Planet）」，分別探索攝影師與被拍攝者的三種距離，「回到黑色」聚焦國際殿堂級影視名人的特寫肖像；「北京公寓」則以充滿詩意的視角，拍攝貌似無瑕的外籍模特兒於北京公寓裏的日常面貌；「孤獨星球」則捕捉了 12 個國家、40 個城市內不同人凝視螢幕的情景，發光螢幕彷彿構成了一個個鏡淵（mise-en-abyme）式的孤獨星球。參觀者更可到地庫2樓 Garage展區，利用嘗試還原「回到黑色」拍攝場景的互動攝影裝置， 拍下別具風格的黑白照作留念。

再者，全港首個幻覺蛋糕館「Cake Illusions」於K11 MUSEA 6樓展出。由本地烘焙品牌 Dear Harley Bakery 的創辦人Alison Chan創作，以一系列以假亂真的幻覺蛋糕，挑戰參觀者的視覺與認知。場內陳列超過 20 個日常物品造型蛋糕，部分蛋糕置放於6米長枱上，以 「after party」為主題，混合真實物品展示。參觀者亦可於投票區參與遊戲，競猜哪個是真蛋糕。 Alison更將於週末不定時到場，即席挑選在場參加者，一同參與「切蛋糕」儀式，驗證蛋糕真偽。

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責任編輯：羅浩濂