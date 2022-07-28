【故宮會籍】香港故宮推會籍計劃 可無限次免費參觀及優先入場 一文看清會籍禮遇

香港故宮文化博物館自正式向公眾開放以來，已錄得逾10萬人次入場。今日（28日）推出「香港故宮之友」會籍計劃，香港故宮之友」可於會籍有效期內不限次數免費入場參觀專題展覽，當中包括展廳一至展廳七，以及獲贈適用於專題展覽和特別展覽，即展廳一至展廳九的進場禮券；並可使用專用通道優先入場。

博物館的7月及8月份合共逾27萬張門票亦已接近售罄。為方便市民參觀博物館，培養和加深對中國文化藝術和歷史的興趣，香港故宮推出「香港故宮之友」會籍計劃，讓一眾博物館支持者毋須預約或搶購門票，計劃由即日下午5時起於香港故宮網站開放申請。

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成為香港故宮的會員後，可於會籍有效期內不限次數免費入場參觀香港故宮的專題展覽，以及獲贈5張可參觀所有展廳的進場禮券，會員更可使用專用通道優先入場，並享有一連串購物及餐飲折扣等禮遇。

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，香港故宮開幕至今，非常感謝公眾對新館的熱烈支持，不僅象徵著大家對團隊工作的肯定，亦推動繼續努力為觀眾帶來創新、富啟發性和具教育意義的博物館體驗。希望市民繼續支持博物館的長遠發展、推動中華文化的傳承和創新。

「香港故宮之友」會籍年費及詳情：

個人：600元 雙人會籍：1,000元 小童（7至11歲）／全日制學生：300元 長者 （60歲或以上）：300元 成人：600元 家庭：1,200元 家庭年費包括兩位成人及一位小童（7至11歲）或全日制學生（6歲或以下小童免費入場），可增加額外家庭成員（一個會籍最多7位家庭成員） 「香港故宮之友」雙人會籍可獲贈合共10張進場禮券；家庭會籍每位成員均可獲贈5張進場禮券。

如會員於參加「香港故宮之友」會籍計劃前已購買入場門票，香港故宮不會為有關門票辦理退款或升級安排。

「香港故宮之友」禮遇 詳情：

毋須網上預約、不限次數在開館時間內免費參觀香港故宮所有專題展覽 (展廳1至展廳7)

每名「香港故宮之友」額外獲贈博物館進場禮券五張（適用於所有專題展覽和特別展覽，包括展廳一至展廳九）

由地下樓層（G/F）會員專用通道優先進入博物館，毋須於現場換取門票或預先登記

於香港故宮餐廳Cupping Room、金玡居及Crepes & Bakes 尊享九折優惠

於博物館期間限定商店尊享九折購物優惠

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責任編輯：龍紀瑩