【業績｜奢侈品股】Prada中期多賺近倍至1.9億歐元　內地市場跌幅獲其他亞太區市場抵銷

▲ Prada中期多賺近倍至1.9億歐元，內地市場跌幅獲其他亞太區市場抵銷。

普拉達Prada （01913） 公佈截至6月底止中期業績，收入19億歐元，按固定匯率計按年升22.5%；按當前匯率計算，按年升26.6%。純利1.88億歐元，按年大增93.6%。每股盈利0.074歐元。不派中期息。

期內經調整EBIT（不包括撇減俄羅斯非流動資產等其他非經常性收入及開支）錄3.31億歐元，按年倍增。毛利率由2021年的74.3%增至77.7%，主要受惠於盈利能力更高的銷售組合。

Prada稱，全球宏觀經濟狀況仍充滿不確定性，令施行策略時面臨重重挑戰。烏克蘭戰事衝突令全球供應鏈中斷，亦加重通脹壓力及營運困難。內地再錄確診個案，嚴格防疫措施打擊消費者消費意慾。儘管面對充滿不確定因素的環境，在強勁內需及全球旅遊人潮稍為回升的帶動下， 奢侈品行業表現穩健。

俄羅斯市場撇減2600萬歐元

截至6月底止6個月，按固定匯率計，集團亞太區零售銷售較去年同期減少6.7%，因中國在爆發新冠疫情後實行的限制措施，導致零售銷售下滑所致。不過集團指出，有關跌幅由亞太區內所有其他國家（尤其是韓國及東南亞）錄得雙位數增長所抵銷。

今年首6個月，集團零售銷售淨額較去年同期錄得26.4%增長，已超疫情前水平。銷售經改良生產過程及提升零售表現後有增長，令集團營運利潤率大幅提升。

另外，截至6月底止6個月，集團其他非經常性收入及開支，包括因俄羅斯的特殊市場情況而撇減有形固定資產及使用權資產，為2600萬歐元。

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責任編輯：余倩敏