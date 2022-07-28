【美國經濟】美國第二季GDP跌0.9%　陷技術性衰退

美國經濟連續第二個季度收縮，達普遍陷技術性衰退的定義。美國周四（28日）公布第二季國內生產總值（GDP）按季跌0.9%，市場預期增長0.5%。

在通脹飆升、利率上升和供應鏈壓力加劇的壓力下，在美國第一季度GDP跌1.6%之後，第二季錄得0.9%負增長。連續兩個季度的經濟負增長，達普遍認為陷技術性衰退的定義，但仍待美國全國經濟研究所（NBER）正式宣布美國是否陷入衰退。不過，在GDP公布前一天，白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre表示，美國經濟目前並非處於衰退階段，也非步入衰退前的階段。同日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）亦稱，他不認為經濟已經進入衰退。

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高通脹削弱了消費者支出，個人消費支出增1.0%，較預期的1.3%和前值1.8%低。 核心PCE物價指數 升4.4％，同遜預期的 4.5%和 前值的 5.2%。

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責任編輯：黃苑筠

這次聯儲局加息相對迅速，繼六月及七月加息0.75厘後，聯儲局對本年再次加息0.75厘持開放態度。隨着美國繼續加息，資金外流屬正常現象，投資者無需過份恐慌，並可持續留意銀行體系結餘變化，現時本港銀行體系資金仍然充裕。」