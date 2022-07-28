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【美國加息】富達國際：不排除聯儲局9月加息0.75厘　經濟下行風險愈見明顯

環球政經 20:36 2022/07/28

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一如市場預期，聯儲局於7月再次加息0.75厘，這是自八十年代初期伏克爾（Paul Volcker）擔任美國央行主席以來最激進的連續加息。通脹持續高於市場預期，與持續強勁的就業市場是影響這次聯儲局決議的主要因素，記者會上主席鮑威爾對再次加息0.75厘持開放態度，但強調短期經濟數據的重要性，同時表示未來的利率決策將改以每次會議決議模式，較不依賴前瞻指引。

富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示：「聯儲局集中抑制通脹，導致進一步加息機率仍高。我們認為經濟下行風險愈見明顯，未來數周至數月將逐步從硬數據中反映。然而，在勞動市場持續走強、供應壓力些許緩解的前提下，聯儲局將繼續觀察後續的實質硬數據走向，預期或被迫繼續採取積極的緊縮政策，不排除下次會議進一步加息0.75厘。

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

聯儲局快速且激進的緊縮政策帶來一定風險，促使經濟硬著陸的可能性。我們認同目前市場對於聯儲局這次加息周期至最終利率為3.25%的預期，然而目前經濟數據出現矛盾訊號，信心面的軟數據呈現經濟衰退，勞動市場的實體數據則展現韌性。短期利率走向的不確定性，加上就業市場沒有明顯放緩，預期聯儲局仍將透過貨幣政策來降低通脹，增添未來經濟的不確定性。

有鑑於聯儲局緊縮政策可能導致經濟明顯放緩，對於短期無論是股票或信用資產的配置，我們維持審慎看法，對較長存續期則抱正面看法。

為應對通脹，聯儲局今年內多次加息，美息上升加上美匯強勢，驅使資金由港元回流美元市場，在聯繫匯率制度下，當資金流出港元體系並觸發7.85港元兌1美元弱方兌換保證時，金管局便會著手穩定港美匯率。過往的加息周期亦出現類似情況，2017年金管局多次買入港元，令港元銀行體系由2017年9月約2500億，下跌至2019年時約540億，從而推高港元利率，令港美匯率穩定於7.75至7.85的區間。

【延伸閱讀】大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍　【下一頁

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【同場加映】青姐話：靜市何時了 指數落多少？

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

這次聯儲局加息相對迅速，繼六月及七月加息0.75厘後，聯儲局對本年再次加息0.75厘持開放態度。隨着美國繼續加息，資金外流屬正常現象，投資者無需過份恐慌，並可持續留意銀行體系結餘變化，現時本港銀行體系資金仍然充裕。」

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