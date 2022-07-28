【動漫電玩節】參展商感樂觀　人流氣氛料勝去年

▲ 動漫電玩節開幕，參展商看好今年銷情氣氛，料人流比去年續回升。(資料圖片)

第23屆香港動漫電玩節於7月29日至8月2日舉行，今年參展場地面積超過1.9萬平方呎，超過500個參展攤位及超過200個同人區參展攤位。雖然近日疫情稍有反覆，但參展商普遍樂觀及看好入場人次及消費氣氛。由於參展商皆看好今年人流及銷情氣氛，以各種優惠及會場首次展出新產品及試玩會等吸客，料人流比去年續回升。

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Logitech香港及台灣行銷經理Ricky Chow表示，過去2年參展受疫情明顯影響，看到今年自書展反應理想，防疫措施亦有放寬，希望動漫電玩節有助吸引大眾釋放購買力，並帶來最新產品展示及親身體驗。今年檔期剛好配合新系列產品全球發布，並提供會場全港首賣，亦有不同優惠組合刺激消費。因臨近8月消費劵發放，他希望動漫電玩節銷售比書展能再下一城。

首次參展的遊戲開發商Titans Entertainment業務發展經理Mullin Kwok稱，參考日前書展的人流比預期要好，有信心今年動漫電玩節人流及氣氛追上過往表現，而大型展覽活動已暫停一段時間，放寬社交距離會刺激人流反彈。其展區會以新遊戲宣傳、派發贈品及現場活動等為主。

Playstation 5每日現貨出機優惠

Playstation 5遊戲主機持續缺貨，今年在csl展位亦設有專區，兼提供每日現貨出機優惠，機迷可以提早到場，SIEH市場部高級經理陳慧茵表示，已按排相檔數量遊戲主機每日推出，會場亦有不同遊戲試玩及比賽活動，另有遊戲優惠等，預期銷售表現不俗。雖然入場需要使用疫苗通行證，她相信港人已習慣防疫措施影響不大，試玩區亦會注意清潔安全。

模型玩具亦是每年動漫電玩節焦點，瑞華行發言人陳舒婷表示，疫下粉絲無法到日本旅遊，會多了時間在家，更願意花費購買模型玩具，令銷售有所上升。今年安排不同模型及完成品推出會場限量版本發售。陳亦預期今年女性消費者的比例會增加，玩模型不再只是男生玩意。今年防疫措施較去年寬鬆，加上二輪消費劵派發在即，相信可刺激買氣。

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記者：王浩賢