【消費打卡】Citywalk全新限定體驗館「Klook快樂地圖」 4大遊戲區即日起免費登場 儲齊印花贏Klook限定獎品

由即日起至8月14日，荃新天地（Citywalk）推出首個全新限定體驗館「Klook快樂地圖」，參觀者可以免費暢玩4大遊戲區，儲齊印花輕鬆贏取豐富獎品。

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參觀者只要集齊5個印花「K」、「L」、「O」、「O」、「K」，即可到禮品中心出示獨有的QR code換領以下其中一款禮品套裝，數量有限，換完即止。每日首10名集齊電子印花更可獲Klook x 欣宜 x 珈其限量版撲克牌。

套裝1：旅行收納袋 + 盒裝口罩 + Klook $20 優惠券 套裝2：旅行收納袋 +啤酒 +Klook $20 優惠券 套裝3：旅行收納袋 +Klook $20 優惠券 套裝4：Klook $20 優惠券

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4大遊戲區一覽：



必到打卡位！顛倒酒店

走進超越想像的酒店房，置身顛倒世界盡情打卡，體驗一場瘋狂Staycation。房內更可即場拍照，製作專屬「酒店房卡」，成為JoyKreator玩樂達人。



必試嗅覺挑戰：氣味實驗室

有種香味名為回憶！Klook於氣味實驗室特意準備8種不同的味道，每支試管將會噴出一種美食香味，眾人可透過嗅覺體驗即場猜測屬於什麼食物，再次喚醒各種快樂回憶。



必玩機艙體驗：眼睛去去旅行

進入模擬機艙後，可於3大熱門旅遊勝地 - 日本、泰國及台灣當中選擇想去的地方，包括日本的滑雪體驗、泰國的海底世界、泰國的寺廟神社、台灣的山岳或台灣的單車遊。選好目的地後戴上VR眼鏡，立刻飛上雲霄，重拾當日旅行的樂趣！S⁺ REWARDS會員的參加者於遊戲前出示S⁺ REWARDS app即可選擇會員快線通道。完成遊戲後更額外獲得Klook 40元優惠券購買信和集團商場200元美食S現金券。



必抓必中獎：「風」狂禮物盒

進入大型的禮物盒後，每人將有15秒時間，於狂風中抓緊心水彩紙以贏取豐富獎品，總數高達10,000份！每張彩紙皆代表專屬禮品，當中更有機會獲得五星級酒店Staycation及自助餐1,000元現金券。有關詳情將列於遊戲旁作參考。遊戲完畢後只需攜同所得彩紙到禮品中心即可換領指定獎品。

精選豐富獎品如下：



必搶Staycation

香港四季酒店：豪華海景客房 + 早餐 香港美利酒店：N1 Deluxe Room + 三道菜晚餐 + 早餐 香港柏寧酒店：雙人豪華行政客房 + 房內按摩椅 + 行政禮遇 香港黃金海岸酒店： 豪華海景客房連露台住宿+雙人聆渢咖啡廳自助晚餐 海景嘉福洲際酒店：尊尚城市客房 + 自助早餐 + 海景咖啡廊自助晚餐

餐飲美食、Spa美容及其他豐富獎品

自助餐HK$1,000現金券 馬灣挪亞方舟門票 Paul Lafayet中秋月餅禮券 香港皇玥 流心奶黃月餅（時尚系列） Queen's Beauty 24 K金人蔘面部護理+ 韓式熱油手部和腳部護理療程 (95分鐘) (尖沙咀店) Theflooriscold Studio 50 × 50CM Tufting自製簇絨地氈

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責任編輯：嚴浩文