  • 31°C
香港時間 : 2022728日 (四) 22:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費打卡】Citywalk全新限定體驗館「Klook快樂地圖」 4大遊戲區即日起免費登場 儲齊印花贏Klook限定獎品

理財智慧 21:48 2022/07/28

分享：

分享：

由即日起至8月14日，荃新天地（Citywalk）推出首個全新限定體驗館「Klook快樂地圖」，參觀者可以免費暢玩4大遊戲區，儲齊印花輕鬆贏取豐富獎品。

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

參觀者只要集齊5個印花「K」、「L」、「O」、「O」、「K」，即可到禮品中心出示獨有的QR code換領以下其中一款禮品套裝，數量有限，換完即止。每日首10名集齊電子印花更可獲Klook x 欣宜 x 珈其限量版撲克牌。 

套裝1：旅行收納袋 + 盒裝口罩 + Klook $20 優惠券 

套裝2：旅行收納袋 +啤酒 +Klook $20 優惠券 

套裝3：旅行收納袋 +Klook $20 優惠券 

套裝4：Klook $20 優惠券

    點擊圖片放大
    +18
    +17

4大遊戲區一覽：

必到打卡位！顛倒酒店

走進超越想像的酒店房，置身顛倒世界盡情打卡，體驗一場瘋狂Staycation。房內更可即場拍照，製作專屬「酒店房卡」，成為JoyKreator玩樂達人。

必試嗅覺挑戰：氣味實驗室

有種香味名為回憶！Klook於氣味實驗室特意準備8種不同的味道，每支試管將會噴出一種美食香味，眾人可透過嗅覺體驗即場猜測屬於什麼食物，再次喚醒各種快樂回憶。

必玩機艙體驗：眼睛去去旅行

進入模擬機艙後，可於3大熱門旅遊勝地 - 日本、泰國及台灣當中選擇想去的地方，包括日本的滑雪體驗、泰國的海底世界、泰國的寺廟神社、台灣的山岳或台灣的單車遊。選好目的地後戴上VR眼鏡，立刻飛上雲霄，重拾當日旅行的樂趣！S⁺ REWARDS會員的參加者於遊戲前出示S⁺ REWARDS app即可選擇會員快線通道。完成遊戲後更額外獲得Klook 40元優惠券購買信和集團商場200元美食S現金券。

必抓必中獎：「風」狂禮物盒

進入大型的禮物盒後，每人將有15秒時間，於狂風中抓緊心水彩紙以贏取豐富獎品，總數高達10,000份！每張彩紙皆代表專屬禮品，當中更有機會獲得五星級酒店Staycation及自助餐1,000元現金券。有關詳情將列於遊戲旁作參考。遊戲完畢後只需攜同所得彩紙到禮品中心即可換領指定獎品。

 

精選豐富獎品如下：

必搶Staycation 

香港四季酒店：豪華海景客房 + 早餐 

香港美利酒店：N1 Deluxe Room + 三道菜晚餐 + 早餐 

香港柏寧酒店：雙人豪華行政客房 + 房內按摩椅 + 行政禮遇 

香港黃金海岸酒店： 豪華海景客房連露台住宿+雙人聆渢咖啡廳自助晚餐 

海景嘉福洲際酒店：尊尚城市客房 + 自助早餐 + 海景咖啡廊自助晚餐

餐飲美食、Spa美容及其他豐富獎品 

自助餐HK$1,000現金券 

馬灣挪亞方舟門票 

Paul Lafayet中秋月餅禮券 

香港皇玥 流心奶黃月餅（時尚系列） 

Queen's Beauty 24 K金人蔘面部護理+ 韓式熱油手部和腳部護理療程 (95分鐘) (尖沙咀店) 

Theflooriscold Studio 50 × 50CM Tufting自製簇絨地氈

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
商場活動 Staycation 荃新天地 Citywalk

上一篇文章

【文娛藝術】K11 MUSEA Art Karnival正式揭幕 展出超過20件世界級藝術作品 當中包括著名時裝攝影師黎曉亮作品(多圖)

下一篇文章

【美國經濟】美國第二季GDP跌0.9%　陷技術性衰退
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【上車要留意】H按息衝上封頂位　一文看清6月至今供樓開支變化
【上車要留意】H按息衝上封頂位　一文看清6月至今供樓開支變化
【晶片法案】美國參議院通過晶片法案關鍵投票 有望向貼晶片製造商提供520億美元補貼
【晶片法案】美國參議院通過晶片法案關鍵投票 有望向貼晶片製造商提供520億美元補貼
【阿里巴巴9988】阿里尋求在港主要上市 一文看盡大行看法和目標價
【阿里巴巴9988】阿里尋求在港主要上市 一文看盡大行看法和目標價
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【室內設計】20年樓齡二手樓大翻身！北歐風裝潢設計簡約清新 長形廳活用L形櫃增儲物空間
【室內設計】20年樓齡二手樓大翻身！北歐風裝潢設計簡約清新 長形廳活用L形櫃增儲物空間
【下半年部署】大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍
【下半年部署】大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款