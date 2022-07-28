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【中概股】每日優鮮美股插逾4成　應用程式已無法下單　網傳「公司原地解散」

股市 22:38 2022/07/28

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【中概股】騰訊投資每日優鮮美股盤前股價突插４成　關閉30分鐘極速達、網傳「公司原地解散」

騰訊 （00700） 有份投資的每日優鮮（美：MF）陷入解散傳聞，有內媒引述消息指，每日優鮮自今年5月起已經停繳社保，公司曾經尋求政策支持，亦試圖自救但沒有成功，業務模式存在較大問題引致太大虧損。每日優鮮美股股價跳水逾四成，最新報0.1309美元，跌44.2%。

據最新報道指，每日優鮮的應用程式已經無法下單，包括選擇上海、杭州等多個城市的商品，均在結賬頁面顯示「本單購買的商品在當前地址下無貨」，在客服時間內亦沒有人回應。不過每日優鮮在回應內媒時則指，應用程式未停止運營，但公司沒有就無法發貨作具體回應。

而針對網傳出每日優鮮「公司原地解散」的消息，公司則出面回應指，公司並未解散，只是由於業務調整，部分員工離職，公司目前正積極尋求一切可能的方案，最大限度保障員工權益。在實現盈利的大目標下，調整前置倉業務及公司組織，次日達、智慧菜場、零售雲等業務不受影響。但公司未有就社保等問題作具體回應。

每日優鮮今日公布關閉30分鐘極速達服務，並在應用程式發表服務變更通知，配送時間由此前的「最快30分鐘送達」調整為「最快次日送達」，配送範圍為「全國均可配送」。內媒指，前置倉業務是每日優鮮賴以起家的業務。

每日優鮮去年6月在美國完成IPO，股價最高見6.28美元，但至今累跌逾9成。

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記者：麥德銘

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