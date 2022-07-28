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【分析｜最優惠利率】儲局四度加息惟香港未加P　銀行界：9月較大機會加P、惟不排除8月有銀行搶閘

宏觀解讀 19:00 2022/07/28

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美國聯儲局香港時間今（28日）凌晨公布年內第四次加息，惟本地銀行相繼公布最優惠利率（P）按兵不動，較主流的最優惠利率有「細P」（滙豐、恒生銀行及中銀香港）和「大P」（渣打銀行香港），分別繼續維持5厘、5.25厘。

與樓按相關的1個月港元拆息今報1.38435厘，目前H按利息大多以「H+1.3厘」計息、上限以P-2.5厘或P-2.75厘（視乎銀行所訂P水平），實際H按付息上限為2.5厘，今日是連續兩日升穿H按2.5厘封頂息率。

星展李若凡：中小行或較有意願9月前加封頂息

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，現才升穿封頂息兩天，未致於令按揭銀行即時感受到息差受壓，但當1個月港元拆息再升，令升穿封頂息情況持續一段時間，銀行便會感到息差受壓的影響，目前預計9月香港銀行體系結餘有機會見約1,000億港元水平，而1個月港元拆息屆時或升至2厘，就有較大機會首次加P，料P今年全年升至少0.25厘。

有港銀已上調封頂息率，李若凡相信，會再有其他銀行9月前嘗試上調封頂息率，以騰出空間令該些銀行此段期間毋須加P，而中小型銀行相對大行而言，可能較有意願加封頂息率，而此舉亦只影響新造按揭。她指市場共識預期9月有較大機會開始上調P，倘有銀行於8月加P亦不為奇，惟這可能令按揭客流向未加P的同業。

東亞蔡永雄：8月可能有銀行會上調P

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄認為，當1個月港元拆息升至1.6、1.7厘以上，會有銀行感到有壓力上調P，重申8月可能有銀行會上調P。他又指，目前1個月港美拆息差有1厘，有套息交易誘因，可能續有資金流出港元體系。

大新：不排除9月議息前有銀行加P　幅度或達0.25厘

大新銀行 （02356） 經濟研究及投資策略部指，大型銀行的P與3個月港元拆息息差收窄至不足300基點，不排除在聯儲局9月議息或之前，會有本地銀行考慮上調最優惠利率，幅度或介乎0.125厘至0.25厘。

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記者：胡學能

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H按 拆息 經濟 星展銀行 港元 大新銀行（02356） 加息 香港 美國聯儲局 滙豐控股（00005）

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