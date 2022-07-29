【英國王室】梅根自稱獨女 遭異母家姐指控講大話

英國哈里王子夫人梅根近年與娘家關係惡劣，父親和同父異母家姐薩曼莎曾多次公開批評梅根。薩曼莎與梅根正陷入法律糾紛，薩曼莎向法院提交文件指控梅根自稱作為獨女長大的説法不實。但梅根一方強調自稱獨女是主觀感覺。

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梅根（Meghan Markle）去年接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問，當時她自認從小作為一名獨生女長大。

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而梅根與同父異母姐姐薩曼莎（Samantha Markle）的一宗誹謗案，今年初在美國佛羅里達州法院審理。

薩曼莎一方早前提交法律文件，指責梅根明明有同父異母的兄弟姐妹，卻謊稱她是獨生女。

梅根的代表律師提交文件駁斥薩曼莎的説法，指梅根自認是獨生子女為主觀感受，而非不誠實的説法，而並非要説明她沒有同父異母的兄弟姐妹這項客觀事實。

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梅根一方批評薩曼莎的觀點有斷章取義之嫌，指奧花雲費曾詢問梅根與薩曼莎的關係，而梅根當時回答薩曼莎是她同父異母的姐姐。

薩曼莎聲稱梅根有預謀透過傳記《Finding Freedom》，摧毀她和父親的聲譽。不過梅根的代表律師強調梅根並非這本書的作者，不應該為書中内容負責任。

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責任編輯：鄭錦玲