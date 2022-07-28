【證監監管】剪客戶簽名貼於付款授權書上、圖騙銀行及保險公司　證監會禁前渣打員工重投業界6個月

▲ 剪客戶簽名貼於付款授權書上圖騙銀行及保險公司，證監會禁前渣打員工重投業界6個月。

金管局調查發現，前渣打銀行員工陳嘉熹於2018年7月處理一位客戶就其保單設立直接付款授權的指示時，將客戶的簽名剪下，並貼在一份直接付款授權書上，試圖瞞騙其僱用銀行及保險公司，該份直接付款授權書是由該客戶簽署。

個案發生時，陳嘉熹受僱於渣打銀行進行《證券及期貨條例》下第1類及第4類受規管活動。金管局的調查發現，陳嘉熹並非擔任有關人士的適當人選，於2021年4月向陳嘉熹發出決定暫時中止其於金管局註冊的通知書。

不過，在有關紀律行動生效前，陳嘉熹於2021年5月起已不再是金管局註冊的有關人士，因此金管局將個案轉介證監會跟進，證監會宣佈禁止他重投業界6個月。陳嘉熹現時沒有名列於金管局的紀錄冊，亦非證監會持牌人。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，本個案是金管局與證監會之間緊密合作執法而達至的成果，藉此向業界傳達貫徹的訊息以遏止不當行為。

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責任編輯：余倩敏