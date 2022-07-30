【保你大】一文了解自願及非自願醫保最大分別　高端自願醫保最「無敵」?

不經不覺，自願醫保已經推出了3年。根據食衛局（上屆政府時的簡稱）的指引，保險公司必須提供一次機會，在免核保的情況下，讓原有客戶可以轉去自願醫保的計劃，繼續受保。筆者估計，經過了3年，要轉的都已經轉了；未轉的也就不容易無條件去轉，因為現在才轉，保險公司都會要求客人申報健康，並重新核保。

另一方面，當最初推出自願醫保時，主要都是傳統醫保的產品，即是按照住房級別來劃分，以及每個賠償細項都有上限的那種醫保。但後來，保險公司陸續推出高端版的自願醫保計劃，即是主要賠償項目不設上限，只有每年或終身上限的那種醫保（保費方面會有墊底費選項，墊底費愈高，保費愈便宜）。如是的話，筆者作為一位保險顧問，遇到客人來諮詢買醫保，應該怎樣提供意見？是否買自願醫保較著數？筆者的答案是：當然，尤其是高端的自願醫保。

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這一天，筆者約了一位準客戶到芳姐的茶餐廳談醫保。這位準客戶叫Vincent，只是40多歲，未婚。他公司提供了一份最基本的團體醫保給他，但最近他身邊有朋友患上重病，才醒覺公司的醫保真的不足夠，所以想加大自己的醫保保障。我們吃過下午茶之後便入正題。

Vincent：「現在我們新買醫保，是不是一定買自願醫保？」

森：「客觀上，我們仍有非自願醫保的產品，所以，你不一定要買自願醫保的產品；但主觀上，我強烈建議你買自願醫保的產品，尤其是高端的自願醫保產品。」

Vincent：「自願醫保和非自願醫保的產品有甚麼分別？」

森：「最大的分別當然是可扣稅和不可扣稅這個分別。」

Vincent：「我的意思是，從保障角度看呢！」

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森：「除了稅務考慮之外，單是兩點，就已經可以肯定，買自願醫保會較好了。第一，自願醫保是不設等候期的，買了之後便即時受保。非自願醫保一般會有30日等候期，除非是因意外入院。第二，如果是一些未知的已存在疾病，非自願醫保可能不獲保障，但自願醫保則訂明可受保，只不過有幾年過渡期而已。這是政府規劃自願醫保時，想將業界一些不統一的做法劃一，而這個項目就是其中一個。但我知道，個別保險公司的條款，比自願醫保的要求更寬鬆，投保一個月後出現未知的已存在疾病也可受保！」

Vincent；「似乎自願醫保是無敵的！」

森：「如果是傳統的自願醫保，就要注意一點，那就是賠償金額很多時都是以每個保單年度計算，而不是每宗住院計算的。」

Vincent：「這個重要嗎？」

森：「這個要看具體情況，假設住院的雜項開支賠償上限是1.5萬元，但以每個保單年度計算，而你又不好彩，同一個保單年度入2次醫院，而第一次又已經用盡該1.5萬元，那第二次住院便不能再賠這個雜項支出了。」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第768期《iMoney》Focus。

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