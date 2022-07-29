【阿里巴巴9988】馬雲據報計劃放棄螞蟻集團的控制權　阿里巴巴跌5%失兩萬億市值

▲ 馬雲據報計劃放棄螞蟻集團的控制權

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲據報擬交出螞蟻集團的控制權，作為螞蟻集團申請金融控股計劃的一部分。事實上，阿里巴巴、螞蟻集團近月積極分割兩者營運和管理模式，包括阿里巴巴本周最新年度報告時披露，所有具有螞蟻集團職銜的阿里巴巴合夥人全數退任，但實際掌有螞蟻集團50.52%投票權的馬雲，依然留任阿里巴巴合夥人。

阿里巴巴今日低開0.5%，報98.7元，早段跌幅擴大至5%，低見93.9元，成交31.48億元，並失兩萬億市值。

本報正向螞蟻集團查詢，暫未有回覆。

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馬雲交出控制或令螞蟻集團上市計劃延後

此前市場已多次傳出消息馬雲可能退出螞蟻集團，華爾街日報最新報道，馬雲多年來一直考慮放棄對螞蟻的控制權，沒有行動是因為不想推遲螞蟻金融的上市計劃。

報道引述消息指，由於馬雲可能交出螞蟻集團的控制權，螞蟻集團重啟IPO的時間可能會推遲一年或更長的時間。

馬雲現時在螞螞集團沒有任何實際職位，但目前在其有50.52%的投票權。消息人士指，馬雲可能會將投票權交給董事長兼行政總裁井賢棟。

據指，螞蟻已通知監管機構馬雲打算放棄控制權，而監管機構本身並沒有提出該要求，但「有寄予祝福（have given their blessing）」。

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編輯：袁諾曦