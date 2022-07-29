  • 32°C
香港時間 : 2022729日 (五) 11:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】馬雲據報計劃放棄螞蟻集團的控制權　阿里巴巴跌5%失兩萬億市值

股市 10:39 2022/07/29

分享：

分享：

馬雲據報計劃放棄螞蟻集團的控制權

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲據報擬交出螞蟻集團的控制權，作為螞蟻集團申請金融控股計劃的一部分。事實上，阿里巴巴、螞蟻集團近月積極分割兩者營運和管理模式，包括阿里巴巴本周最新年度報告時披露，所有具有螞蟻集團職銜的阿里巴巴合夥人全數退任，但實際掌有螞蟻集團50.52%投票權的馬雲，依然留任阿里巴巴合夥人。

阿里巴巴今日低開0.5%，報98.7元，早段跌幅擴大至5%，低見93.9元，成交31.48億元，並失兩萬億市值。

本報正向螞蟻集團查詢，暫未有回覆。

按圖看清螞蟻集團招股時股權架構、阿里巴巴合夥人變化

    點擊圖片放大
    +3
    +2

螞蟻集團上市時，馬雲股權詳細分析，可見【下一頁】

馬雲交出控制或令螞蟻集團上市計劃延後

此前市場已多次傳出消息馬雲可能退出螞蟻集團，華爾街日報最新報道，馬雲多年來一直考慮放棄對螞蟻的控制權，沒有行動是因為不想推遲螞蟻金融的上市計劃。

報道引述消息指，由於馬雲可能交出螞蟻集團的控制權，螞蟻集團重啟IPO的時間可能會推遲一年或更長的時間。

馬雲現時在螞螞集團沒有任何實際職位，但目前在其有50.52%的投票權。消息人士指，馬雲可能會將投票權交給董事長兼行政總裁井賢棟。

據指，螞蟻已通知監管機構馬雲打算放棄控制權，而監管機構本身並沒有提出該要求，但「有寄予祝福（have given their blessing）」。

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【阿里巴巴分析】阿里巴巴香港主要上市料吸千億北水　何時迎北水有變數？看清港股通納入原則

【阿里巴巴9988】螞蟻集團與阿里巴巴管理「分家」　井賢棟等高層全退合夥人

編輯：袁諾曦

港股 阿里巴巴 馬雲 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【特許金融分析師】CFA協會：5月CFA課程三級考試49%考生合格　全球逾19萬人擁有CFA特許資格認證

下一篇文章

【TSLA】馬斯克：通脹或正在走低　更多Tesla商品價格處於減價而非加價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒大危機】長實確認入標競投「灣仔中國恒大中心商廈」　內房午後走強
【恒大危機】長實確認入標競投「灣仔中國恒大中心商廈」　內房午後走強
【美國經濟數據】美國第二季GDP再跌0.9%　連續兩季負增長　陷衰退機會上升
【美國經濟數據】美國第二季GDP再跌0.9%　連續兩季負增長　陷衰退機會上升
【港股夜期+ADR】中概股跌幅收窄　夜期跌48點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】中概股跌幅收窄　夜期跌48點（不斷更新）
【阿里巴巴9988】馬雲據報計劃放棄螞蟻集團的控制權　阿里巴巴跌5%失兩萬億市值
【阿里巴巴9988】馬雲據報計劃放棄螞蟻集團的控制權　阿里巴巴跌5%失兩萬億市值
【MIRROR】MIRROR演唱會途中屏幕突高空墮下　現場有舞者砸中受傷
【MIRROR】MIRROR演唱會途中屏幕突高空墮下　現場有舞者砸中受傷
【美股收市】GDP連跌兩季 長債息跌穿2.7厘 道指升332點
【美股收市】GDP連跌兩季 長債息跌穿2.7厘 道指升332點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款