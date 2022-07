Chris Rock獲贈「韋史密夫」山羊抽水 自嘲奧斯卡被摑

奧斯卡影帝韋史密夫在年初奧斯卡頒獎典禮,掌摑頒獎嘉賓Chris Rock震驚全球。Chris Rock上周六(23日)在美國紐約演喜劇時公開自嘲笑。他獲贈一隻山羊,隨即有在場演員起哄為這隻羊命名為「韋史密夫」,重提掌摑事件「抽水」。

佩洛西老公為一原因急沽一隻美股 損手逾200萬 【下一頁】

Chris Rock上周六與喜劇演員Kevin Hart及Dave Chapelle在紐約表演棟篤笑。觀眾向外媒爆料指,Chris Rock與二人談到「取消文化」(cancel culture) 時,他主動自嘲:

任何出口傷人嘅人,從來無畀人掌摑過。 (anyone who says words hurt has never been punched in the face.)

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Hart周一(25日)在清談節目《Tonight Show》時再爆料,透露當時與Chapelle乘機抽Chirs Rock水。兩人將一隻名為「韋史密夫」的山羊帶上舞台,聲稱要送給Chris Rock。

Chris Rock當時大感驚訝,表示:

你咩意思?送隻山羊畀我? What do you mean,what do I mean? I’m gonna go get a goat.

Hart解釋指,自己視Chris Rock是一名導師、朋友及靈感泉源,亦覺得是對方使自己事業有成。Chirs Rock當時在台上幾乎感動到哭。

碧咸嫂傳不滿大仔親外家婆媳不和 新抱出片宣示主權 【下一頁】

Chris Rock翌日在新澤西州棟篤笑表演再提及被摑事件,他指:

我唔喺受害者,飛甩左條友之後,第二日就返工啦。 (I’m not a victim, motherf*****. But I shook that s*** off and went to work the next day.)

他又稱「唔會因為呢啲小傷去醫院。」(I don’t go to the hospital for a paper cut.)

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:郭麗明