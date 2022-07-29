Chris Rock獲贈「韋史密夫」山羊抽水 自嘲奧斯卡被摑

奧斯卡影帝韋史密夫在年初奧斯卡頒獎典禮，掌摑頒獎嘉賓Chris Rock震驚全球。Chris Rock上周六（23日）在美國紐約演喜劇時公開自嘲笑。他獲贈一隻山羊，隨即有在場演員起哄為這隻羊命名為「韋史密夫」，重提掌摑事件「抽水」。

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Chris Rock上周六與喜劇演員Kevin Hart及Dave Chapelle在紐約表演棟篤笑。觀眾向外媒爆料指，Chris Rock與二人談到「取消文化」（cancel culture） 時，他主動自嘲：

任何出口傷人嘅人，從來無畀人掌摑過。 （anyone who says words hurt has never been punched in the face.）

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Hart周一（25日）在清談節目《Tonight Show》時再爆料，透露當時與Chapelle乘機抽Chirs Rock水。兩人將一隻名為「韋史密夫」的山羊帶上舞台，聲稱要送給Chris Rock。

Chris Rock當時大感驚訝，表示：

你咩意思？送隻山羊畀我？ What do you mean，what do I mean？ I’m gonna go get a goat.

Hart解釋指，自己視Chris Rock是一名導師、朋友及靈感泉源，亦覺得是對方使自己事業有成。Chirs Rock當時在台上幾乎感動到哭。

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Chris Rock翌日在新澤西州棟篤笑表演再提及被摑事件，他指：

我唔喺受害者，飛甩左條友之後，第二日就返工啦。 （I’m not a victim， motherf*****. But I shook that s*** off and went to work the next day.）

他又稱「唔會因為呢啲小傷去醫院。」（I don’t go to the hospital for a paper cut.）

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責任編輯：郭麗明