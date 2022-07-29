Chris Rock獲贈「韋史密夫」山羊抽水 自嘲奧斯卡被摑

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奧斯卡影帝韋史密夫在年初奧斯卡頒獎典禮，掌摑頒獎嘉賓Chris Rock震驚全球。Chris Rock上周六（23日）在美國紐約演喜劇時公開自嘲笑。他獲贈一隻山羊，隨即有在場演員起哄為這隻羊命名為「韋史密夫」，重提掌摑事件「抽水」。
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Chris Rock上周六與喜劇演員Kevin Hart及Dave Chapelle在紐約表演棟篤笑。觀眾向外媒爆料指，Chris Rock與二人談到「取消文化」（cancel culture） 時，他主動自嘲：
任何出口傷人嘅人，從來無畀人掌摑過。
（anyone who says words hurt has never been punched in the face.）
Hart周一（25日）在清談節目《Tonight Show》時再爆料，透露當時與Chapelle乘機抽Chirs Rock水。兩人將一隻名為「韋史密夫」的山羊帶上舞台，聲稱要送給Chris Rock。
Chris Rock當時大感驚訝，表示：
你咩意思？送隻山羊畀我？
What do you mean，what do I mean？ I’m gonna go get a goat.
Hart解釋指，自己視Chris Rock是一名導師、朋友及靈感泉源，亦覺得是對方使自己事業有成。Chirs Rock當時在台上幾乎感動到哭。
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Chris Rock翌日在新澤西州棟篤笑表演再提及被摑事件，他指：
我唔喺受害者，飛甩左條友之後，第二日就返工啦。
（I’m not a victim， motherf*****. But I shook that s*** off and went to work the next day.）
他又稱「唔會因為呢啲小傷去醫院。」（I don’t go to the hospital for a paper cut.）
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責任編輯：郭麗明