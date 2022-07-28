【中國經濟】習近平主持中央政治局會議　提要保交樓穩民生　化解地方村鎮銀行風險

▲ 習近平主持中央政治局會議 提要保交樓 化解地方村鎮銀行風險

中共總書記習近平主持召開中共中央政治局會議，並於會上提到，要穩定房地產市場，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責任，保交樓、穩民生。要保持金融市場總體穩定，妥善化解一些地方村鎮銀行風險，嚴厲打擊金融犯罪。

會議指出，當前經濟運行面臨一些突出矛盾和問題，要保持戰略定力，堅定做好自己的事。宏觀政策要在擴大需求上積極作為。財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足。用好地方政府專項債券資金，支持地方政府用足用好專項債務限額。貨幣政策要保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持，用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金。

同時，會議上提到，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作，堅持動態清零，出現了疫情必須立即嚴格防控，該管的要堅決管住，決不能松懈厭戰。要堅決認真貫徹黨中央確定的新冠肺炎防控政策舉措，保證影響經濟社會發展的重點功能有序運轉，該保的要堅決保住。要做好病毒變異跟蹤和新疫苗新藥物研發。

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【互聯網監管】官媒：中央政治局支持平台經濟表述非同尋常 「由非常態化集中管理走向市場化」

【中國經濟】習近平主持中央政治局會議 推措施支持平台經濟規範健康發展、未再提防止野蠻增長

編輯：袁諾曦