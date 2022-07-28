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【中國經濟】習近平主持中央政治局會議　提要保交樓穩民生　化解地方村鎮銀行風險

股市 18:30 2022/07/28

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習近平主持中央政治局會議　提要保交樓　化解地方村鎮銀行風險

中共總書記習近平主持召開中共中央政治局會議，並於會上提到，要穩定房地產市場，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責任，保交樓、穩民生。要保持金融市場總體穩定，妥善化解一些地方村鎮銀行風險，嚴厲打擊金融犯罪。

會議指出，當前經濟運行面臨一些突出矛盾和問題，要保持戰略定力，堅定做好自己的事。宏觀政策要在擴大需求上積極作為。財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足。用好地方政府專項債券資金，支持地方政府用足用好專項債務限額。貨幣政策要保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持，用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金。

同時，會議上提到，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作，堅持動態清零，出現了疫情必須立即嚴格防控，該管的要堅決管住，決不能松懈厭戰。要堅決認真貫徹黨中央確定的新冠肺炎防控政策舉措，保證影響經濟社會發展的重點功能有序運轉，該保的要堅決保住。要做好病毒變異跟蹤和新疫苗新藥物研發。

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編輯：袁諾曦

中國共產黨 經濟 習近平
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