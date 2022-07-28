▲ 【港交所監管】港交所落實在個股股票期權及期貨實施持倉限額「五級制」

港交所 （00388） 上月初諮詢修訂持倉限額及大額未平倉合約申報規定，今日公布將在個股股票期權及期貨市場實施新的五級持倉限額制度，較現行三級持倉限額機制新增兩個級別。另外，港交所將取消小型恒指、小型國指衍生合約的額外持倉限額，生效日期有待監管機構批准作實。

港交所表示，共收到22份回應意見，並在考慮回應人士意見後，決定推行修訂股票期權及期貨持倉限額模式，及取消旗艦指數小型合約的額外持倉限額的建議，但不會根據諮詢建議修改旗艦小型合約的大額未平倉合約申報規定。

經修訂的持倉限額制度下：

股票期權持倉限額現行的三級模式（即50,000、100,000及150,000張合約）將會新增兩個級別（即200,000及250,000張合約）。

現時每個到期月份5,000張合約的股票期貨持倉限額模式將會改為設定淨持倉限額的五級模式（即5,000、10,000、15,000、20,000及25,000張合約），同時亦會設置單一合約月份限額，以所有合約月份合計的淨持倉限額的兩倍為限。

港交所聯席營運總監兼營運及企業轉型主管莊博禮表示，修訂持倉限額制度的建議交易所推動衍生產品市場蓬勃發展的核心工作之一。穩健的持倉限額制度為投資者提供更具彈性的方式進行風險管理，有助推動市場增長，同時鞏固香港作為亞洲首要衍生產品及風險管理中心的地位。

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編輯：麥德銘