【理財智慧】面對破紀錄通脹 一定要識72法則

如果讀者有留意全球都正在面對通脹的問題，例如美國6月通脹達9.1%，創下40年的新高，因此美國昨日(7月27日)決定再加息0.75厘，以制止通脹。為了應對日益嚴峻的通脹壓力，到底要如何善用複利息去抗通脹呢? 本文便會介紹「72法則」，主要是反映複利息的威力。

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複利息

著名的科學家愛因斯坦曾說：「複利是世界的第八大奇蹟，是宇宙中最強大的力量。」相信不少讀者對於複利息都有一定的了解，例如保險公司的儲蓄產品大多都會用複利息為賣點，「幾年翻一倍、幾年番多倍」都是常見的用語。複利(compound interest) 主要是利息生利息，即「錢滖錢」，是一種長期的投資方法、以新收入去賺取更多的收入，將利益最大化，但主要受本金、回報和時間的影響，時間愈長，回報愈高。

複利息的好處

如果以最簡單比較單利與複利的分別便是綠色債券和保險公司儲蓄產品，政府發行的綠色債券每年保證2.5%，以本金10,000元為例，即一年250元的回報、回報是固定；相反，複利息是如果同樣以本金10,000元和回報2.5%為例，第一年回報是10,250元、第二年的回報是10506元 (10,250 *1.05) ，雖然中間不可以提取，但比前者多了6元的回報，這個就是複利息帶來的好處。

72法則

是一個計算在複合利息的回報下，要多久才可以達成可本金翻倍或購買力減半的計算方法，當然只是一個約數並非100%準確。其實是一個非常簡單的公式

72除以年化報酬率=本金翻倍的時間

例如以每年8%年化報酬率為例，72/8=9，便是可以算出約9年，資金便可以翻倍。

72法則的作用

雖然是一個相對簡單和不太準確的法則，但是有助讀者作出一個精明的理財決定，特別是面對一些保本和提供穩定回報的產品。不少人都會考慮退休儲蓄安排，可能不少人都以保本為目標，如果放在銀行不作任何投資，雖然帳面上可能沒有虧損，但購買力因為通脹每年下降，透過72法則便知道何時購買力跌了一半以上；因此他們可以應用72法則，放在合適自己的理財產品作退休規劃，起碼多年後仍維持到相同的購買力。

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記者：陳佳恩