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【大行分析】芝商所料美國9月再加息0.5厘　其後兩次加息放慢至0.25厘

股市 18:39 2022/07/28

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美國聯儲局今晨加息0.75厘，芝商所（CME Group）高級經濟學家Erik Norland指，美國有必要延續緊縮政策，但年內加息步伐將放慢，認為9月議息會議加息0.5厘、11月和12月各加息0.25厘是較有可能性的選項。他又提到，玉米、小麥及油價等大宗商品價格走勢，均與內地經濟息息相關。

美國新冠緩助基金引致高通脹

現時市場預計聯儲局年內餘下3次會議均會加息，並到明年再減息，Norland表示，這個路向是有其可能性，但仍要視乎多個因素，包括當股票市場遭投資者大幅拋售Z、商品價格急跌的話，下行危機將令聯儲局不想大幅加息；另一方面，如通脹未有如市場預計般回落，長期維持在3%至6%水平，終端利率（Terminal Rate）甚至有機會上調。

他提到美國在2020及2021年，因應新冠疫情而推出的救助基金佔GDP約20%至35%，同期內地同類緩助僅佔GDP不足10%，成為導致美國高通脹原因之一。現時該比例已有所回落，消費有下行趨勢以至經濟增長放慢，均是聯儲局樂見的情況，惟房地產價格和租金由於佔CPI一定比例，房價上升仍會帶動通脹上升。

原油產量增將現下行壓力

Norland分析，玉米、小麥和植物油價格與原油價格走勢相似，可以成為油價其中一個指標。他指美國燃油庫存今年一直處於低水平，但當生產增加，庫存再次上升後，油價會出現下行壓力。除此以外，由於內地對商品如銅、鐵的需求龐大，又是主要的貨品出口國，在內地經濟增長放緩下，成為近期油價及商品價格回落的原因之一。

Norland指，歐洲天然氣價格受到俄烏衝突影響飆升，日本和韓國的天然氣價格仍有上升趨勢，就算美國提升天然氣出口，供應依然很有限，但天然氣價高企能推動能源轉型，如帶動消費者對電動車及混能車提起更大興趣。

一文看清投資界對美國加息回應，可見【下一頁】

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

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記者：葉志偉

大行報告 經濟 商品 股票 通脹 電動車 天然氣
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