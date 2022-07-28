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【退休指數】永明：退休掌控力上升至61.1 理想退休年齡趨年輕化

理財智慧 19:50 2022/07/28

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香港永明金融有限公司今天（28日）公布最新一期「永明金融退休掌控力指數」，指數較去年上升4.8%至61.1，揭示港人的退休掌控力正逐步提升，當中以正面經驗掌控的表現最為突出，相信對建構理想退休生活有正面作用。

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

香港永明金融有限公司人壽及康健業務總經理楊娟表示，今年是第二年公布退休掌控力指數，樂見港人在退休規劃各方面的掌控力逐步提升，儘管仍有進步空間，但整體表現令人鼓舞。她又提醒港人，面對通脹高企，加上環球不確定性增加，更不能掉以輕心，要及早開始為退休規劃儲蓄籌謀，增強防守力，日後才能自主掌控退休人生。

「永明金融退休掌控力指數」是從「情報掌控」、「行動掌控」及「正面經驗掌控」三大範疇量度繼而綜合計算出港人對退休規劃的掌控力。「情報掌控」指對規劃退休及退休儲蓄相關的資訊和知識，「行動掌控」是指實踐退休規劃及儲蓄的具體行動，而「正面經驗掌控」則指在實踐有關規劃及儲蓄時的個人體驗。 根據調查結果顯示，「情報掌控」、「行動掌控」及「正面經驗掌控」三個範疇的得分，依次為60.2、60.9及62.5。在三大退休掌控力之中，最多人自覺在「正面經驗掌控」的表現做得非常好，由去年的33%大幅增至44%，位列首位。更有一半受訪者對自己能夠實踐退休目標非常有信心，較去年增加12%。

是次調查亦發現港人理想退休年齡有年輕化趨勢。有40%人表示希望於60歲前退休，較去年多7%。與此同時，不少人會為了提早達成退休目標而加倍努力，調查又發現有更多港人在規劃退休及實行退休儲蓄兩方面均較一年前更努力，有62%人則認為自己比一年前更努力實行退休儲蓄計劃，較去年高出11%。至於已婚人士與單身人士方面，已婚人士的退休掌控力繼續領先單身一族，指數由去年的58.6升至今年的64.3，相較之下單身人士的退休掌控力指數僅52.4，與去年相若。

 

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責任編輯：羅浩濂

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