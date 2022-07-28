【業績｜零售股】日本城母企收入增8.5%至29.2億元創新高　純利跌13%至逾2億元、末期息12仙

經營日本城的國際家居零售 （01373） 公佈截至4月底止全年業績，期內收入按年升8.5%，創新高增至約29.21億元；毛利按年升9.7%至13.35億元；毛利率為45.7%，較去年同期的45.2%略增。集團全年錄純利約2.21億元，按年倒退13.4%，當中包括政府「保就業」計劃的工資補貼收入7099.9萬元。

集團宣派末期息每股12仙，連同已派發中期及特別股息每股分別10.5仙及4.2仙，全年股息合共每股26.7仙，按年多派一成。按周四收市價2.85元計，周息率達9.45%。

抗疫物資需求旺盛令每筆交易額增

國際家居零售表示，收入創新高主要由於整體同店銷售增長及抗疫物資需求旺盛帶來的平均每筆交易額增加等利好因素帶動。 此外，集團各海外市場均處於盈利水平。

截至4月底止，集團在港有322間直營店，而新加坡及澳門直營店則分別有47間及9間，連同6間海外特許店，合共有384間分店，數目與去年10月底止的385間分店數目相若。集團去年香港業務錄6.7%的同店銷售增長，較去年的4.4%加快。

國際家居零售稱，在審慎控制開支下，年內經營開支佔收入佔比降至37.8%，較去年的38.9%低1.1個百分點。集團稱其不斷監察採購價格、採購的物流成本，並審慎地控制經營開支所致。

續物色合適地點開設新店

此外，為控制整體租金開支對營運的影響，集團稱將繼續創造線上線下購物體驗，並整合電子平台和實體店之間的庫存，使新店選址上有較大彈性。集團又將繼續物色合適的地點開設新店，尤其是在新發展的住宅地區以及新建的公營房屋。

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責任編輯：余倩敏