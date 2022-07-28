德國太陽能發展受挫 審批程序繁複加居民反對

德國有可再生能源企業計劃興建大型太陽能園區，希望提升能源安全及應對供應危機。但當地審批程序繁複加上居民反對，一直未能順利推進園區落成。再加上俄羅斯在俄烏戰爭爆發後減少天然氣供應，德國面臨能源供應中斷的隱憂。

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德國國會本月制定一項目標，計劃到了2030年全國有8成電力來自可再生能源，高於早前的65%及去年41%的目標。

Notus及Borea兩間可再生能源公司早於2020年1月提出，打算在Barnim東部地區的丘陵地帶建造全德國最大規模的太陽能園區。

項目的計劃裝置容量約為110兆瓦，佔地面積超過260個足球場，可為超過3萬戶家庭提供綠色電力。

不過項目面臨繁複的申請許可及規劃程序，而在Barnim所屬的布蘭登堡邦（Brandenburg）平均需時10年才能展開類似規模的項目。

雖然項目暫時通過市政當局的要求，但企業仍需獲得約30個公共機構批准。而且每個機構都可對項目提出保留意見，而企業必須就此調整計劃。

Notus及Borea即使本月獲委員會批准，也需申請大量許可，並提交一項多達900頁的最終計劃書給市議會。

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德國太陽能協會負責人凱尼格（Carsten Koernig）呼籲進行改革來解決官僚主義，並訂立明確限期加快行政決策。他表示如果能減少文書工作，太陽能企業就能加快進度安裝更多太陽能系統。

不過當地居民不滿意租地價格，而且丘陵和林地的自然景觀為當地旅遊業賣點，他們憂慮太陽能園區落成會影響旅遊業。有超過20名居民發起抗議，施壓要求企業縮減項目規模。

企業採納部分居民的提議，包括縮減規模並在太陽能板周圍增加綠色植物。而且企業也質疑市政府通知僅提供指引，每個城市的解讀方式也大不相同，有時令企業無所適從。

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責任編輯：鄭錦玲