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【日本疫情】星野源確診 新垣結衣列密切接觸者

環球社會熱點 18:25 2022/07/28

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日本近日新冠肺炎疫情反彈，單日新增病例數目屢創新高。日本知名藝人星野源宣布確診，其太太新垣結衣雖被列為密切接觸者，但檢測結果呈陰性。日本周四截至下午約5時半，已錄得逾23萬宗新增確診個案，再創歷史新高。

南韓確診3個月來首破10萬 日本確診人數迫近高位 【下一頁】

星野源周三（27日）宣布確診新冠肺炎。星野源表示他周二（26日）深夜時曾接受抗原測試並量度體溫，當時結果仍然呈陰性。但他其後出現輕微發燒，並感到不適，周三接受PCR檢測後確診。

新垣結衣被列為星野源密切接觸者，檢測結果為陰性，不過仍需接受隔離。她原定周四（28日）出席婚後首部作品、電影《GHOSTBOOK 妖怪圖鑑》的宣傳活動，亦因此取消。新垣結衣在電影中飾演一名老師。

日本秋季擬開打第5針疫苗 縮短接觸者隔離時間（第二版） 【下一頁】

日本傳媒報道，截至當地周四下午5時25分的過去一日内，全國新增23.31萬人確診新冠肺炎創單日歷史新高。按地區計，東京新增逾4萬人為最多。其次為愛知縣，新增逾1.56萬宗，而埼玉縣則以逾1.3萬宗位居第三。

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責任編輯：李俊儀

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