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【數碼轉型】解建造業痛點 　「建築科技加速器」計劃助業界轉型

科技 17:54 2022/07/28

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香港建造業議會執行總監鄭定寧（左二）表示，業界面對不少痛點，盼透過科技為業界轉型。（黃建輝攝）

數碼轉型已成為大趨勢，連建造業也不例外。香港科技園公司宣布，聯同建造業議會推出全港首個以建築科技（ConTech）為主題的創新加速器計劃「The ConTech Accelerator」。參與計劃的承建商，將建立超過30個技術試點，而業界亦可以以成功案例申請研發基金。

【智慧出行】應科院車聯網公路測試2.0啟動 試驗重點擴至公共交通及行人

冀用AI增加工作安全

香港建造業議會執行總監鄭定寧表示，業界面對不少痛點，希望利用科技園企業的技術為業界解決困難及痛點。他舉例，建造業界面對高空工作的安全問題，期望可利用人工智能（AI）監測技術，提醒工人或路人避免走到有吊臂將會經過的地方；在環保方面，可以利用機械人處理工地雜物，將可回收及不可回收的雜物進行分類；至於生產力方面，可利用科技代替工人探測密閉空間或管道情況，能增加工作安全亦可減少工作人手。

【電動車】福特開發新電池技術 助每年生產60萬輛電動車

是次計劃聚焦三個範疇，分別為建造安全、環保建造及建造生產力。透過建立平台配對建造業公司、科技初創和企業，推動業界制定建築科技的最佳做法，以及在不同工地和物業的場景下測試和應用。 至於參與計劃的企業夥伴將為科技企業提供問題陳述、進行測試的真實工地，以及收集業界反饋。香港科技園公司策略夥伴（企業夥伴拓展）副總監歐永奇透露，現時已收到接近200個建造業所面對的問題，期望在今年12月為技術進行測試。

【高薪覓人才】華為今年二度全球招聘「天才少年」 5倍薪酬不限學歷

責任編輯：廖淑瑩

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