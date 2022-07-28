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【多圖】粉嶺北新盤ONE INNOVALE登場　每伙皆設「淨化消毒門廊」　示範單位陪你睇

股樓投資 18:41 2022/07/28

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香港銀行遲早加息，或多或少影響樓市，部分發展商因此加快推盤步伐，其中由恒基地產（00012）發展，位於粉嶺馬適路新盤第1期，剛獲批預售樓花同意書，日前命名為ONE INNOVALE-Archway。發展商早前開放示範單位予傳媒參觀，周六（7月30日）對外開放。示範單位參考B座10樓2號單位搭建，為無改動示範單位，實用面積310平方呎，一房連衣帽間間隔。 

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單位採用長形開則，入大門後兩邊分別是開放式廚房及浴室，形成玄關。在設計上，發展商附送玄關鞋櫃，而且設有獨家專利的「淨化消毒門廊」設計，將光觸媒空氣淨化機隱藏於天花，為玄關打造成一道隱影的防菌消毒屏障；同時全屋室內採用抗菌地磚及牆身磚。發展商強調，每伙皆處淨化消毒門廊。不過，要留意的是，上址浴室無窗，屬黑廁設計，而開放式廚房則附送家電爐具。 

再向前走是客飯廳，客飯廳採用長形開則，雖然較為窄身，但足夠一般小型家庭使用。此外，與其他新盤一樣，客飯廳外連22平方呎露台，有助通風及採光。睡房則處於客飯廳旁，設有衣帽間，並外連16平方呎工作平台。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 ONE INNOVALE ONE INNOVALE－Archway 粉嶺 恒基

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