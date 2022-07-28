第五波疫情催生「聆癒者」，用耳朵回應精神海嘯 《即時通》由「聆」相癒展覽　展示逆境中「同理心聆聽」的治癒能力

利民會《即時通》上半年已經收到逾21000個求助來電，整體比去年同期上升了20%。面對如此龐大的來電者情緒需求，一直依賴社工們24/7晝夜不間斷的支援。為了回應需求，《即時通》在今年二月份啟動了「全城募集‧在家熱線義工支援」的號召，在短短一週便吸引了超過150名具有專業背景的參加者接受《即時通》的密集式訓練，通過面試後隨即加入聆癒者 (即遙距熱線義工)的行列，在家默默守護市民，應對疫情反復所帶來的精神健康挑戰及餘波。為了讓公眾更了解復元人士，《即時通》於8月5日至6日在中環街市大樓舉辦 【由「聆」相癒】展覽，透過聲音故事展示逆境中「同理心聆聽」的治癒能力。



聆癒者集合中環街市 與公眾體驗聆聽魔力



「就算我肯講，都要屋企人肯去聽先得架!」聆癒者吳小姐在服務中聽到這一句讓她感受深刻的說話。《即時通》期望透過是次活動讓公眾重拾「聆聽」這與生俱來的治癒能力，透過一系列體驗式活動和與聆癒者的直接交流，重新反思日常生活中的溝通模式。活動亦邀請了精神科醫生崔永豪醫生，女藝員Claudia（盧蓁宜小姐，也是《即時通》的聆癒者)與一眾聆癒者分享新常態下精神健康的支援經驗，著名正念音樂人劉俊豪先生(黑鬼)會透過原始樂器帶領大家漫遊心靈的綠洲。

▲ 精神科醫生崔永豪和《即時通》的聆癒者女藝員Claudia（盧蓁宜小姐，也是)與一眾聆癒者分享新常態下精神健康的支援經驗。

▲ 精神科醫生崔永豪和《即時通》的聆癒者女藝員Claudia（盧蓁宜小姐，也是)與一眾聆癒者分享新常態下精神健康的支援經驗。

▲ 著名正念音樂人劉俊豪先生(黑鬼)會透過原始樂器帶領大家漫遊心靈的綠洲。

全港首創聲音故事牆 傳聲杯穿越精神復元人士世界



是次展覽特設聲音故事牆，只要市民來到牆前拿起傳聲杯，不需發聲回應，靜靜地細聽故事主人翁面對精神病患的心路歷程，便可以完整體驗一次聆癒者在家熱線支援的日常經驗。另外，展覽場地亦設有不同的《即時通》悅心展品，包括幸福提示機 (以復古閃卡機隨機抽出幸福提示咭)及訴心亭 (參考60年代英式風格電話亭設計)等等，吸引市民前來「打咭」。



活動內容概要

地點: 中環街市大樓綠洲藝廊

日期時間: 2022年8月6日(六) 下午一時至三時

內容: 由聆相癒復元故事音展覽

新常態下聆癒者熱線支援經驗分享

精神健康專題討論

(精神科醫生崔永豪醫生，女藝員盧蓁宜小姐，也是《即時通》的聆癒者)

音樂禪表演

(正念音樂人劉俊豪先生)

有關更多宣傳內容請看附件：活動場刊、活動橫額、活動海報

利民會《即時通》精神健康熱線電話 : 3512 2626 (請代為刊登)



利民會《即時通》24小時精神健康守護同行計劃承蒙利希慎基金、周大福慈善基金及嘉里集團贊助營運開支，透過電話及線上混合支援，為社區上所有受情緒困擾及精神復元人士提供即時情緒支援，及早預防、識別、跟進精神健康相關狀況，加快連接社區上未受照顧人士得到合適的支援服務。計劃亦透過家屬朋輩支援，在同行旅程中交流當中經驗和心得，紓緩照顧者情緒壓力。



市民可以裝備成為《即時通》線上義工訓練，在家中亦可透過《即時通》電話系統，成為精神健康大使，透過專業訓練，讓24小時精神健康熱線服務可以繼續支援復元人士、家屬及廣大市民。當然，也希望有關當局能正視此項刻不容緩的服務及其顯著成效，加強醫社協作，使《即時通》熱線能在社區繼續發揮其情緒支援功能和協助病患者和復元人士的自我精神健康管理。



精神及情緒困擾並不專屬某一類人所獨有，任何年齡、性別、學歷、行業人士都有機會經歷。一個及時的支援猶如甘露。自2011年以來，《即時通》24小時精神健康熱線持續在社區提供超過二十六萬的精神健康支援，與市民共渡時艱。利民會《即時通》公眾熱線歡迎任何公眾人士來電查詢，工作人員會評估來電者的精神及情緒狀況、提供免費即時情緒支援、及社區資源服務介紹；更鼓勵來電者加入成為會員（費用全免），以獲得持續的跟進和定期關顧。利民會《即時通》熱線服務，由受過精神健康培訓的社工、工作人員、家屬朋輩支援員及義工接聽。



利民會

利民會於1984年在香港成立，為一間非牟利社會服務機構，是國際利民會連繫會員機構。國際利民會總部設於英國，乃世界性之連繫網絡。由世界各地共同抱持推動精神健康、社區照顧等目標的非牟利會員機構組成。利民會提供綜合職業復康服務、住宿訓練服務、社區精神健康支援服務、家屬支援服務以及專項計劃。（www.richmond.org.hk）



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(特約)