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【理財智慧】一文了解4S理財法 除咗要識儲錢 仲要識分享

理財智慧 22:51 2022/07/28

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現時市面上有不同類型的儲蓄或理財方案，主要是針對已經在職的讀者，正所謂三歲定八十，因此應向子女從小灌輸正確的理財知識，本文介紹的4S理財法便是兒童理財的起手式。有別於其他理財方法，都會將收入放在不同的份額，但4S理財法則有別於其他，以理財概念為主，4S理財法分別為儲蓄(Saving), 消費（Spending）, 投機（Speculation）和分享（Sharing）。 

同場加映:【青姐話】靜市何時了 指數落多少？


儲蓄(Saving)
為了避免成為月光族，每個人都要明白儲蓄的重要性，因為「收入-成本=儲蓄」，特別是從小教導子女明白儲蓄的需要，可以考慮他們形成儲蓄的好習慣，例如從小為他們儲起利是錢、每星期提供零用錢，甚至為了達成他們的購買目標，首要都是先儲蓄。

消費（Spending）

消費與我們的生活密不可分，但對於如何「取捨消費」也是一門學問，特別是如何教導子女要理性消費。相信身邊總有朋友每年都會trade-in手機，他們的說法一定是「用幾千元便可以換新機」，但其實算起來，每個月都要花上幾百元的支出。在兒童理財角度而言，小朋友總有無數的「想要」，要令他們明白想要和需要的分別，避免過度消費。

投機（Speculation）

由於投資與S無關，只能用投機（Speculation）比作投資，儲蓄的目標都是財富增值而不是「跑輸通脹」，每位讀者都有不同的投資或理財方法抗通脹。在兒童理財角度而言，雖然過份高風險投資未必與他們有關，但也可以及早令他們明白資產增值的優勢，例如幫他們安排定期存款、兒童儲蓄計劃保險等。

分享（Sharing）

在兒童理財方面，分享可能是作為子女教育最重要的一環，從小便要認識如何認識朋友、分享自己或別人的東西，學會不再自私自利，例如不少學校都會舉行賣旗活動、獎券籌款等，目的都是令小童認識自己作為社會的一分子，如何去貢獻社會。

同場加映:【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

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記者：陳佳恩

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保險公司 概念 定期存款 學校 通脹 儲蓄

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