【2022消費券】8月7日第二階段消費券 陳茂波：預料將有10萬人遭DQ 可節省6億元公帑

第二階段消費券將於8月7日發放，早前有約24萬人收到政府「DQ」的短訊，指他們曾以「永久離港」為由提早領取強積金，因此不符合領取消費券資格，財政司司長陳茂波接受《經濟日報》訪問時指出，今年消費券計劃有13.5萬人提出資格覆檢申請，預計最終大約會有10萬人失去領取資格，可節省6億元開支。

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陳茂波表示，過往社會上一直有聲音指已經移民的人士應失去領取消費券資格，他認為種意見不無道理，於是第二階段消費券引入新準則。他提到，目前港人如已移民海外，毋須向政府申報，也不用取消身份證，政府難以找出移民者，但從積金局資料可知有多少人曾申報「永久離港」，他們申報時須作聲明及提交證據，表面上已不符領取消費券資格準則。

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陳茂波按過去經驗分析，派發消費券有助社會氣氛轉好，因為派發現金未必人人捨得用，但消費券有使用期限，可鼓勵消費。

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記者：鄭日棱