▲ 【比亞迪1211】比亞迪與歐洲經銷商簽約 料10月向瑞典德國開店、參與巴黎車展

比亞迪 （01211） 上周官方平台宣布，比亞迪汽車將參與今年10月的巴黎車展，並預告第4季會在歐洲發售和交付新能源乘用車。比亞迪最新公布，與歐洲經銷商Hedin Mobility合作，將會在瑞典、德國市場提供新能源汽車產品。

在瑞典市場，Hedin Mobility集團會作為比亞迪的乘用車分銷及經銷商合作夥伴，在多個城市開設實體門店。

在德國市場，比亞迪將與Hedin Mobility集團合作，並選用當地多個優質經銷商，覆蓋德國多個區域。

今年10月，瑞典和德國的多家先鋒店將正式開業。

比亞迪上周表示在巴黎車展上亮相進軍歐洲的新能源乘用車產品。

比亞迪今日收報295.8元，升4%。

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記者：梁安琪

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