【內房危機】花樣年朱國剛：現在是行業系統性出險　「割肉清倉要不得，壯士斷腕要不得」

▲ 花樣年朱國剛：現在是行業系統性出險 「割肉清倉要不得，壯士斷腕要不得」

花樣年 （01777） 執行董事朱國剛於第6屆國際住宅產業論壇上表示，房地產行業的金融屬性在下降，但是不會消失，並指很多老百姓可能超過一半的財富，都在這個行業當中，故不能輕易打折、降價、甩賣。

他指，目前出現的行業流動性危機，是國家對行業的定位在調整，即便是經濟支柱行業，但是現在金融屬性太強，社會對行業的看法在改變，老百姓對行業需求也產生了改變，所以開發商們需要去理解和接受現狀。

朱國剛談及自己的體會時形容，「割肉清倉要不得，壯士斷腕要不得」。在企業出險、遇到巨大壓力的時候，很多人勸你價格不要太糾結，一把打折賣掉回現金流、先活下去才有未來，這是不對的。

現在是行業性系統性出險，不是單點的困難，即使把雙手雙腳砍掉也許依然解決不了問題，所以一定要謹慎，堅持本來應該要做的事情。

在談及出險企業如何活下來時，朱國剛指，第一要理解現狀，接受現狀；第二要反思，但比反思更重要的是行動；第三是團隊優先。

朱國剛稱，坐家裡復盤反思、寫懺悔、寫改進計劃是沒用的，要勇敢地走出去，直面問題、談解決，可能更有效。

階段性資金壓力及外部利益相關方問題未完全解決

提到花樣年目前的情況，他指，努力在把該做的事情做好，但確實很難，面臨階段性資金壓力，以及有非常多外部利益相關方的問題尚未完全解決，也希望大家能夠給集團更多一些解決問題的時間與機會。集團剛開過半年會，公司日子一個月一個月地過，但每個月都比上個月更好。

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編輯：袁諾曦