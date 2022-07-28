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英國批准攝錄刑事法庭內畫面 強調司法公開重要性

環球社會熱點 18:10 2022/07/28

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英國法院多年來禁止拍攝法庭內畫面，違者或構成藐視法庭。不過英國周四（28日）起將放寬攝錄刑事法庭內畫面，但規定僅限攝錄法官宣判及解釋判決理由的片段。而且影片亦會延遲數分鐘播出，避免暴力等畫面播出。英格蘭及威爾斯首席法官強調司法公開的重要性。

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英國周四會播出首宗允許攝錄刑事法庭內畫面的案件，該案會在英國中央刑事法院宣判。案情為25歲男子Ben Oliver殺害其祖父，他已承認誤殺罪。觀眾可以觀看大約30分鐘的影片，但期間鏡頭只會對準法官，觀眾不會看到被告、律師及陪審團等人。

影片亦不會以即時直播方式播出，當局指是為避免播出暴力及辱罵場面。例如黑幫成員Kenny Noye因非法處理價值2,600萬英鎊（約2.49億港元）被盜金條，而被判有罪入獄時，就曾當場詛咒陪審團死於癌症。

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相關法例早於2020年通過，規定僅能攝錄刑事法庭案件。英格蘭及威爾斯首席法官Ian Burnett表示，司法公開（open justice）十分重要，嚴重刑事個案量刑需合乎公眾利益。英國允許拍攝及播出刑事法庭内畫面，不會損害司法部門或司法利益。

英國前內閣官員Jonathan Aitken曾被指控涉嫌向沙特銷售軍火，他因反訴時作偽證於1999年被判入獄18個月。他透露當初被判有罪時感覺十分糟糕，並指相信若當時允許拍攝感覺會更糟糕。

但他強調支持允許錄影，指被告已經犯罪且被定罪，法例只是盡可能公開伸張正義，是絕對正確的事情。

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責任編輯：李俊儀

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