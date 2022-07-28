【業績｜航運股】太平洋航運中期多賺兩倍至4.7億美元　派中期息35港仙連特別息17港仙

太平洋航運 （02343） 公佈截至6月底止中期業績，上半年收入17.23億美元，按年大增51%；股東應佔溢利4.65億美元，按年升190%。每股基本盈利74.5港仙。

集團宣佈每股中期股息52港仙，當中包括中期基本股息35仙，及額外特別股息每股17仙，去年中期息僅得14港仙。單計中期股息，按太平洋航運周四收市價3.43港元計，其周息率約15%。

太平洋航運稱，上半年業績是歷來最佳中期業績，受惠於多元化的貨物及客戶群，以及其廣泛的全球辦事處網絡所成就的密切客戶聯繫。

集團又指，上半年小宗散貨貨運市場受全面的全球商品需求所推動，而船隊低增長及船隊效率持續不足，亦成為進一步助力，令小宗散貨租金繼續得到支持。

下半年乾散貨運需求料放緩惟維持相對穩定

鑑於全球經濟回軟，集團預計下半年的乾散貨運需求將會放緩，惟繼續維持相對穩定。主要由於穀物市場出現季節性因素、發電所用煤炭需求上升，以及全球基礎設施投資持續所致。

太平洋航運續指，世界各地的供應鏈仍處於擁堵狀態。儘管航速持續偏高，令通過提高航速增加運力的空間有限，惟處於歷史高位的燃料開支，已開始導致船舶減速，令市場供應減少。

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責任編輯：余倩敏