【可持續發展】港大研究指逾九成中小企正面臨可持續發展挑戰　加快轉型可增加企業借貸優勢

▲ 港大研究指逾九成中小企正面臨可持續發展挑戰 加快轉型可增加企業借貸優勢

有研究中心發表報告指，本港超過九成中小企業認為目前正面臨可持續發展的挑戰，當中，中小企業認為其面臨的最主要的挑戰包括經濟及財政不穩定、全球公共衛生危機，以及消費者期望，僅得6.3%受訪中小企業將氣候變化視為挑戰。

香港大學公民社會與治理研究中心在去年11月至今年4月期間訪問1400間香港中小企業，當中有三分之一的中小企不同意，實行可持續發展措施可提高企業競爭力這一觀點，反映部分中小企業尚未意識到時間可持續營商可帶來的長遠利益和商機。

港大公民社會與治理研究中心助理項目經理梁子謙表示，雖然目前主要仍是大型企業或上市公司會向銀行申請可持續貸款，但未來整體商界仍會朝可持續發展方面發展，因此中小企業若現時在可持續發展方面下功夫，未來在獲取綠色或可持續發展的借貸和融資方面將更有優勢。

港大公民社會與治理研究中心總監林維峯表示，在當前經濟大環境下，中小企業進行ESG（環境、社會及管治）轉型是困難的。當中，最具挑戰的部分是在社會方面，業界亦缺乏統一標準以評估企業推展可持續發展的工作及成效，建議建立一個知識及解決方案平台，提供以實證為本的資訊和資源，以助中小企提升業務抗禦力（resilience of SMEs），以及成立以行動為本的可持續發展聯盟。

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記者：梁安琪