  • 33°C
香港時間 : 2022728日 (四) 18:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可持續發展】港大研究指逾九成中小企正面臨可持續發展挑戰　加快轉型可增加企業借貸優勢

股市 17:05 2022/07/28

分享：

分享：

港大研究指逾九成中小企正面臨可持續發展挑戰　加快轉型可增加企業借貸優勢

有研究中心發表報告指，本港超過九成中小企業認為目前正面臨可持續發展的挑戰，當中，中小企業認為其面臨的最主要的挑戰包括經濟及財政不穩定、全球公共衛生危機，以及消費者期望，僅得6.3%受訪中小企業將氣候變化視為挑戰。

香港大學公民社會與治理研究中心在去年11月至今年4月期間訪問1400間香港中小企業，當中有三分之一的中小企不同意，實行可持續發展措施可提高企業競爭力這一觀點，反映部分中小企業尚未意識到時間可持續營商可帶來的長遠利益和商機。

港大公民社會與治理研究中心助理項目經理梁子謙表示，雖然目前主要仍是大型企業或上市公司會向銀行申請可持續貸款，但未來整體商界仍會朝可持續發展方面發展，因此中小企業若現時在可持續發展方面下功夫，未來在獲取綠色或可持續發展的借貸和融資方面將更有優勢。

港大公民社會與治理研究中心總監林維峯表示，在當前經濟大環境下，中小企業進行ESG（環境、社會及管治）轉型是困難的。當中，最具挑戰的部分是在社會方面，業界亦缺乏統一標準以評估企業推展可持續發展的工作及成效，建議建立一個知識及解決方案平台，提供以實證為本的資訊和資源，以助中小企提升業務抗禦力（resilience of SMEs），以及成立以行動為本的可持續發展聯盟。

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

相關文章：【可持續發展】中國電力向母企收購逾215萬千瓦可再生能源資產　清潔能源裝機容量佔比將升至3.32%

【綠色貸款】恒生銀行首5月批出124億元綠色貸款及可持續發展表現掛鈎貸款　按年升近2倍

記者：梁安琪

ESG 可持續發展 經濟 借貸 銀行 氣候暖化 香港大學

上一篇文章

【業績｜航運股】太平洋航運中期多賺兩倍至4.7億美元　派中期息35港仙連特別息17港仙

下一篇文章

【ET講股通】梁耀康：拆局港股無得升原因（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美國第二季GDP公布前　道指期貨回吐44點，納指期貨跌0.8%　Meta盤前跌5%（不斷更新）
【美股期貨】美國第二季GDP公布前　道指期貨回吐44點，納指期貨跌0.8%　Meta盤前跌5%（不斷更新）
【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後　金管局上調基本利率0.75厘、至2.75厘
【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後　金管局上調基本利率0.75厘、至2.75厘
【恒大危機】長實確認入標競投「灣仔中國恒大中心商廈」　內房午後走強
【恒大危機】長實確認入標競投「灣仔中國恒大中心商廈」　內房午後走強
【美國加息分析】聯儲局議息周四凌晨有結果　5大不能忽略的關注點
【美國加息分析】聯儲局議息周四凌晨有結果　5大不能忽略的關注點
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR重上50關　夜期收市升93點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR重上50關　夜期收市升93點（不斷更新）
【港股市況】恒生指數期結日跌47點　阿里巴巴、美團跌逾1%　碧桂園服務反彈6%、銀娛升近4%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數期結日跌47點　阿里巴巴、美團跌逾1%　碧桂園服務反彈6%、銀娛升近4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款