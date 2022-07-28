【美元定存】3個月美元定存最高息2.88厘 再現破頂息

▲ 今天創興及建行亞洲齊加3個月美元定存息。

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聯儲局剛加息0.75厘，且暗示放慢加息步伐，幸而港銀仍勇進加美元定期存款息，主戰場更是3個月期，令破頂息再現。自從中銀香港 （02388） 於上周六（7月23日）全面加美元定存息後，本周暫有5間大小行迎戰反擊，包括創興今天（28日）調升3個月年息0.2厘至2.1厘，建行亞洲亦微加此短存。此外，今年首次以超高息搶美元存款的花旗，更3招齊發，最矚目的是，其新推3個月享2.88厘年息，取代富邦雄霸多時的2.8厘，一躍晉級高息王。另外，招商永隆及上商於周初亦加不同存期的年息。

聯儲局主席鲍威爾剛放鴿，美滙指數今天失守107大關，暫報106.3，專家指，美元定存仍處於滙息雙賺。

不過，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，聯儲局的加息步伐將會比市場預期更加鷹派。該行繼續預期核心通脹會促使聯儲局在9月22日加息75點子，政策利率在年底時達到4至4.25厘區間，並且可能在2023年初進一步上升。

談及美滙指數，廖嘉豪料3個月內挑戰111.02新高，未來半年至1年回落至104.04；兩年長期目標為99.33。

另方面，細閱花旗的玩法，該行於本周二（26日）連環出招，突推3個最新存款優惠，包括：（1）由即日起至本周六（30日），花旗私人客戶業務或Citigold戶口新客戶，以5萬美元定存，並持有指定產品結存，可享特惠3個月美元定存年利率2.88厘；（2）以上客戶於網上銀行或手機銀行開立6個月定存可享2.58厘年息；（3）而12個月特惠年利率為3.07厘，半年及1年期不設最高或最低存款額限制。

單以發鈔行美元定存年息來看，中銀香港於上周六（23日）調升美元定存短中長息，當中3個月年息勁加0.5厘至1.6厘，半年及1年齊加0.1厘，分別報1.8厘及2.2厘。這是中資大行自7月2日以來，下半年第2度加息，原本其息率已冠絕發鈔行，如今再抛離競敵。中銀的3個月年息有1.6厘，跑贏滙豐（HSBC）的1厘及渣打香港 （02888） 的0.9厘。中銀半年年息享1.8厘，險勝滙豐的1.6厘及渣打的1.3厘。至於中銀1年息率更達2.2厘，亦冠絕發鈔行，滙豐為2厘，渣打是1.7厘。

另方面，計及中小行，檢視美元定存各存期的高息王，7天短存年息以恒生的8.5厘摘冠；1個月年息是信銀國際的3.2厘稱王；3個月年息以花旗的2.88厘奪冠，但屬快閃優惠；半年呈雙冠，大新 （02356） 及富邦年息皆為3厘；1年期息率以富邦的3.4厘問鼎榜首。

那邊廂，滙豐於明天（29日）大幅上調美元儲蓄存款利率，從0.001厘加至0.25厘，須1000美元或以上。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪