英國冬天能源供應緊張 1月能源費或近5000元

英國未來半年勢必再次調升能源價格上限，有機構預測明年1月可能加至3,850英鎊（約3.68萬港元），意味每戶家庭屆時每月能源費平均可達500英鎊（約4,785港元），較今年初急升2倍。

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英國政府今年4月將能源價格上限上調至1,971英鎊（約1.9萬港元），政府10月再次調整能源價格上限。

公用事業諮詢機構BFY Group預測能源價格上限會急升74%至3,420英鎊，遠高於天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）5月預測的2,800英鎊（2.7萬港元）。

BFY Group預料能源價格上限明年1月再飆升至3,850英鎊（3.68萬港元）。鑑於1月天氣寒冷，民眾對中央供暖增加，以及開燈時間變長，每戶家庭該月或要繳付超過500英鎊能源費。

智庫Energy and Climate Intelligence Unit資深分析師Jess Ralston表示，天然氣價格持續上漲，導致英國家庭能源費用10月起增加2,000英鎊（1.91萬港元）。但隨著俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）或拒絕向德國供氣，不排除能源成本進一步飆升。

德證輸氣量跌至2成 能源短缺或靠核電 【北溪一號】

英國國家電網（National Grid，又稱ESO）發表報告指，英國雖然只有不足5%的天然氣供應來自俄羅斯，但俄停止向歐洲供氣或產生連鎖反應，包括推高能源價格。再加上法國已關閉大部分核反應堆，也無法趕及於今年冬天恢復使用，料影響英國電力供應。

ESO稱今年冬天電力供應有風險及不確定性，尤其是12月上旬。但ESO呼籲住戶無須擔心電力中斷，強調能夠如常開燈（lights will stay on），只不過公司或需支付更高價格從外國進口能源。

ESO表示已與政府合作，推遲關閉5個燃煤發電站，以防冬季電力短缺。集團正探討其他措施，冀鼓勵用戶減少在高峰時段用電。

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責任編輯：郭麗明