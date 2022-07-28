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【OMO消費模式】麥當勞App增設八達通網上付款功能　無信用卡人士即日起都可經App落單

理財智慧 17:41 2022/07/28

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現今智能電話可謂「萬能」，付款功能更是愈來愈多，推陳出新。由即日起為麥當勞App增設八達通網上付款功能，顧客只需升級麥當勞App至最新版本即可輕鬆一「嘟」完成點餐及付款。

適逢第二階段消費券即將於8月7日開始派發，若是透過八達通卡領取消費券的顧客，絕不能錯過留意麥當勞App聯同八達通於8月7日起攜手推出的一連串優惠及消費回贈！

同場加映：【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

即日起，麥當勞App用戶只需將麥當勞App升級至最新版本，並於手機內安裝八達通App，便可在App內即時使用八達通付款。顧客只需於手機點餐後，選擇八達通為付款方式，八達通App 便會自動啟動，顧客可隨即選擇以實體八達通卡、手機八達通卡或八達通銀包付款。付款成功後顧客便可以到所選擇的麥當勞餐廳取餐。

麥當勞App八達通網上付款功能流程：

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香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，香港麥當勞一直積極推動 OMO（Online-Merge-Offline）綫上至綫下融合模式，務求令更多顧客可以享受方便快捷的新世代用餐體驗。八達通多年來一直是麥當勞顧客最常用的支付工具之一，是次合作將八達通付款方式擴展至麥當勞App，為不同年齡層的顧客，例如學生、上班族及銀髮族等，提供更全面、更靈活的付款方式，令更多顧客受惠。 」

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

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撰文 : 陳楚琨

電子支付 電子消費券 銀包 信用卡 麥當勞 香港 餐廳 八達通

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