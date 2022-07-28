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【樓市現象】聯儲局又加息業主心更慌 累劈22% 775萬元沽美孚新邨兩房 低市價6%

股樓投資 17:31 2022/07/28

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美國聯儲局周四（28日）公布議息結果，一如市場預期加息0.75厘， 金管局也隨即上調貼現窗基本利率0.75厘。本港大型銀行中銀香港（02388）、滙豐銀行也相繼宣布，維持最優惠利率將維持不變，保留在目前5.0% 的水平。

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

 

不過，金管局總裁余偉文表示，美國加息步伐持續，本港拆息上升趨勢也將持續甚至加快，銀行會按資金需求或其他因素上調息率，相信未來其他銀行也會上調，最優惠利率（P）也有可能調升，故市民做按揭及置業決定要小心利率風險。

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【多圖】長實沙田九肚豪宅　現樓四房單位陪你睇，詳見【下一頁

加息陰霾下，業主也心慌慌急沽貨離場。美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，由於本港無可避免加息，有業主恐市場氣氛受影響，決定大幅減價出售，累積減價213萬，以775萬元成交，低市價約6%。

上述成交單位為美孚新邨七期萬事達廣場15號低層C室，實用面積657方呎，原則兩房間隔，望開揚景觀。據悉，單位今年4月放盤，原叫價988萬元，剛減價至775萬元成交，累積減價213萬，減幅約22%，折合實用呎價約11,796元。

【上車要留意】H按息衝上封頂位　一文看清6月至今供樓開支變化，詳見【下一頁

據了解，原業主於2015年1月以690萬元購得，是次轉手帳面獲利85萬元，升值約12%。
 
吳志輝續稱，美孚新邨本月暫錄約17宗買賣個案，平均呎價12,601元。

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

【樓市熱話】90後夫婦月入5萬跟家人同住居屋 排隊輪紀律部隊宿舍要苦等10年 應否於現在圓上車夢?詳見【下一頁

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記者：陳詠妍
 

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放盤 成交 美孚新邨 加息 美國聯儲局 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 議息

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