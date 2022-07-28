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【職場熱話】員工請4日病假 老闆大發雷霆 最終一舉動惹千夫所指 被狂轟無人性

理財智慧 18:57 2022/07/28

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有病就要睇醫生、請病假，這是勞工法例賦予打工仔的權益，不過總有些老闆對員工請病假諸多留難，甚至每每認定是詐病「射波」。近日有網民在Facebook專頁「奴工處」投稿，指自己因病而請了4天病假，結果激怒了老闆，竟做出一個極具侮辱性的舉動，除了令該員工感心淡外，更被網民瘋狂鬧爆。

事主請病假經歷：

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對於該事主的經歷，普遍網民狂轟老闆做法過份，更指事主可以報警，他們表示：「唔值得傷心，無人性老闆，抵佢自己做晒佢」、「如果佢炒你嘅，記住要佢計返足人工，同埋問清楚勞工處病假期間俾人炒點計」、「應該可以搵勞工處同報警」、「會唔會有啲錢同私人物品唔見咗啊？記得報警先。再去勞工處開個file啦。」

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

其他網民回應：

所以人由忠變奸、由熱情變冷酷係經歷做成

無人性嘅老闆都唔好同佢打工，因為呢啲人係好自私！佢炒左你，去勞工處告佢，佢違例

根據《殘疾歧視條例》，此舉屬違法行為。

下個成日遲到早退，你老闆就會記得你好， 但一切都太遲

唔需要覺得心淡，呢啲老細無同理心，早走早著

延伸閱讀：【薪酬揭秘】各行業最新收入中位數出爐 呢個行業男士收入可達4萬元

    點擊圖片放大
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同場加映：【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

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責任編輯：李兆明

 

 

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