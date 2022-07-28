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【香港樓市】恒隆盧韋柏：過去5個加息周期3次樓價均上升　買樓除考慮利率因素、還牽涉信心問題　

股市 16:40 2022/07/28

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【香港樓市】恒隆盧韋柏：過去5個加息周期3次樓價均上升　買樓除考慮利率因素、還牽涉信心問題　

美國聯儲局再加息0.75厘，市場相信本港第三季都會進入加息周期。恒隆地產 （00101） 行政總裁盧韋柏認為，本港何時加息，需要視乎本港當時的存款數目，而過去10至15年間，共有5個加息周期，當中3個加息周期，本港樓價上升，所以買樓除考慮利率因素，還牽涉信心問題。

陳啟宗：現時全球相當混亂宜小心為上【下一頁】

盧韋柏指，即使本港跟隨美國加息，港息都是升至約2厘多，相信有置業需求的市民會繼續買樓，但投資回報則會減少，相信以用家為主的項目，以及高端豪宅項目，在加息環境下均影響不大。

港租賃市場銷售額從低位穩步上升

本港租賃市場方面，盧韋柏表示，九龍區及港島東的基礎收入已有回升勢頭，但港島區旳壓力相對較大，因未來寫字樓供應增加，而且屬遊客區的銅鑼灣租賃業務仍需時恢復，相信不同地區的復甦速度不同，目前住宅區收入上升的勢頭沒有減弱，旅客區則希望防控措施可以放寬。

恒隆上半年基本純利微升0.8%至22億元、中期息0.18元【下一頁】

政府將於8月派發第二階段5000元電子消費券，盧韋柏稱，很期待第二階段消費券，相信會對本地消費有正面影響，對下半年零售市道前景審慎樂觀。「上半年銷售額已從低位穩步上升，基本面最差時間已過。」

對於會否收購內房變賣的資產，恒隆行政總裁盧韋柏表示，有好的機會一定會檢視，但目前市場上放售的項目不佳，加上集團目標在黃金地段發展商業項目，與市場放售的資產有很大差異。

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美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

記者：陳韻妍

港股 香港物業 電子消費券 樓價 地產 豪宅 零售 加息 香港 美國聯儲局

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