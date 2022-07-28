【職場熱話】為食女同事自己不捨得食 卻要求Last Day同事購買貴價散水餅 揚言「孝敬一下同事都好應該」

打工仔來到辦公室生涯的最後一天，向一眾共事多時的同事派發散水餅，可說已是本地職場的不成文傳統。不過，有打工仔近日就於香港討論區發文，透露自己即將於8月初離職，同部門有個為食女同事，詢問事主購買了散水餅沒有，事主欲以仍未決定推搪過去，豈料女同事竟自行推薦心儀店舖，並揚言「這間蛋糕我想食好耐不過太貴不捨得買來吃，你都Last day買來孝敬一下班同事都好應該呀。」

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事主一看該店舖的蛋糕價錢，驚覺竟高達50多元一件。他表示公司雖不算好多人，但是買廿個人份量都已經要過千元，何況要買給整家公司的同事。事主不禁發牢騷：「會唔會太大想頭呀？」

事主的經歷惹來廣泛迴響，留言中不乏對該名女同事的批評以至冷嘲熱諷。「你叫佢遲啲畀人炒佢自己買50幾蚊囉」、「你個女同事都好有問題，叫佢自己買啦」、「條女自己都覺得貴，樓主何苦要畀佢」。

部分網友亦藉機討論散水餅的合理性。「散水餅呢啲扮好來好去嘅傳統應該要廢除啦，淨係請自己部門嘅又唔好意思，買晒全公司又肉痛」、「多餘嘅文化！熟就食餐飯，唔熟嘅請佢食乜Q？」、「又無文明規定要買散水餅，仲想指定食貴嘢？」只有極少數批評樓主不捨得花錢和不懂做人世故：「你會覺得貴係因為你覺得大家嘅交情連50蚊都唔值，咁不如慳返啦。」

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討論區中絕大部分回應都對事主的遭遇表示同情及諒解，並紛紛提出拆招方法以控制成本。「你分幾個價位買，好Friend嘅同事貴價餅，有交流嘅中價，唔熟或者有仇嘅低價餅」、「買散水餅嘅支出，唔可以多過當日人工嘅收入，返工就係要搵收入嘛」、「派花茶包，每人三包，個包裝都幾靚，啲花茶幾好飲」。」

事實上，即使事主買平價餅，不少網友也指出其實也沒有什麼大不了：「買幾打西餅就算啦，佢哋食就食，唔食就算，仲使乜咁上心，人走茶涼呀」、「唔係好多人恨食散水餅。有嘅大大方方講聲多謝，冇嘅唔會擺喺心裡」、「泛泛之交好來好去，就按自己消費能力來買散水餅，唔好為咗啲唔會再見人，來割自己嘅一忽肉」。

有網友亦提議事主可以光顧一些工廈的散水餅，相比一些出自集團式餅店或酒店的會更為抵買。不過，另外有網友就提醒大家，工廈散水餅的價錢未必一定會更便宜，加上無法購買少量試食，購買前只能通過相片推測，難以準確得知食品質素；最大問題是難以保證這類食品工場有沒有食物製造廠牌照，一旦出事未必可以追討或投訴。

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責任編輯：嚴浩文