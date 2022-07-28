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【內房危機】 傳人行計劃向內地爛尾樓項目 提供1萬億元人民幣貸款 內房股個別發展

股樓投資 16:10 2022/07/28

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爛尾樓停供危機再有新消息，市場傳出中央擬再出招救樓市。據外媒引述知情人士報道，人民銀行準備為陷入停滯的房地產項目，提供最多1萬億元人民幣貸款，以協助發展商完成停工項目。人民銀行初步將向國有商業銀行發放約2,000億元人民幣的低息貸款，年利率約為1.75%。

同場加映﹕【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

消息未見全面刺激內房股，國企華潤置地（01109）跌1%，收報33.25元；民企龍湖集團（00960）跌1.2%，報27.8元；碧桂園（02007）則升0.3%，報3.17元。越秀地產（00123）、新城發展（01030）、保利置業（00119）升幅則介乎1.1%至2.5%。相反，物管股表現回勇，其中碧桂園服務（06098）為表現最好藍籌，一度升9.1%，高見19.02元，收報18.56元，升6.4%。

【阿里巴巴 9988】 阿里巴巴申請在港轉為主要上市 料年底前完成 股價重上100元大關【見下頁

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早前有報道指，國務院批准設立房地產基金計劃，規模料達2,000億至3,000億元人民幣。據悉，該基金將從建設銀行（00939）獲得500億元人民幣的資金，且從中國人民銀行獲得300億元人民幣再貸款。

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

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記者：郭秀慧

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港股 碧桂園 碧桂園服務（06098） 新城發展（01030） 龍湖集團（00960） 越秀地產（00123） 中國人民銀行 華潤置地（01109） 物業管理股 建設銀行（00939）

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