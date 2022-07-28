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【iM驗樓】業主今年初買入睿峰貪其交通方便　驗收睿峰439呎單位　廚廁皆漏水整體獲評78分

理財智慧 17:23 2022/07/28

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原本為內房中國恒大新盤的「恒大．睿峰」，因恒大債務危機，後轉手至合夥股東鼎珮集團，易名為「睿峰THE VERTEX」，幾經波折後，一眾業主終於在今年6月開始收樓。今次記者偕同驗樓師鍾智剛（鍾Sir），檢驗東翼低層439平方呎兩房單位，發現單位廚廁都見漏水，雖然只要稍作修補即可解決問題，不過「來去水」部分扣至0分；另因浴室寶風槽有破損、冷氣機未有接駁去水喉，「家電」部分亦只得40分，單位最終獲評78分。

【有片睇】【iM驗樓】睿峰439呎低層單位廚廁皆漏水獲78分 驗樓試水是否必須？【見下頁

受到恒大債務危機影響，不少以「呼吸Plan」買入「睿峰」的業主都大失預算，面臨無法上車的困境，慘成苦主。不過今次單位業主譚先生不在此列，他透露因計劃明年與未婚妻共偕連理，遂於今年2月以約970萬元買入此單位。譚先生表示，自己本在元朗區居住，當初屬意交通方便的樓盤，亦曾考慮買入對面樓盤的樓花，不過抽籤抽不中，所以最於選擇了「睿峰」，可就近到灣仔上班。

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驗收的單位採用開放式廚房設計，主要問題集中在鋅盤。鍾Sir指出，首先發現水龍喉有鬆，不過只是小問題，經擰緊後再進行潑水測試，水龍喉已不再漏水；另一問題是水塞大小不吻合，只能隔渣不能儲水，不過只要向發展商更換即可。至於第3個問題就是鋅盤去水喉漏水，打開廚櫃門即見到櫃板有水漬。鍾Sir解釋，有部分去水膠喉形狀不夠圓，因不貼邊即使擰緊仍會漏水，幸好今次亦只是小問題，「只是隔氣未上緊，只要擰緊後再試水就可以了。」

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

另一個「重災區」就是浴室，鍾Sir表示，洗手盆的水龍頭邊亦有漏水，有機會是水龍頭下方的膠圈歪掉、變形或鬆脫，需要重新安裝水龍頭，將水龍頭底下的膠圈封緊，才不會再漏水；如果仍然見漏水，就要直接在水龍頭邊唧玻璃膠，封死罅隙，才能一了百了。浴室另一個問題就在浴屏，鍾Sir稱，潑水測試時發現，浴屏框的夾口有罅隙，淋水時水會流到外面，不過問題不太，只要唧膠封上即可。綜觀上述不同問題，「來去水」的部分只獲0分。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

浴室除了水龍頭及浴屏有小問題外，裝在假天花的浴室寶風槽亦見有破洞，需要填補，否則水氣會漏走，以一個「黑廁」而言，或會積聚水氣，令到浴室寶未能發揮功效。此外，細房窗外為冷氣台，鍾Sir亦發現去水喉未有妥善接駁好，若業主沒有為意，或就會構成冷氣機滴水，因業主未能自行接駁，需要由發展商重新裝妥。雖然浴室寶風槽破損，和冷氣機未有接駁去水喉並非大問題，不過「家電」部分只獲40分，另外扣減玻璃崩花等其他問題，單位整體獲評78分。

同場加映：【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

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攝影：彭大偉

記者：陳楚琨

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