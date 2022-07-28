▲ 【恒隆101】陳啟宗：現時全球相當混亂宜小心為上 「熊人有很多種，有些可以買，有些要忍下手」

一向愛「擁抱熊市」的恒隆地產 （00101） 董事長陳啟宗表示，自己昔日說的擁抱熊市是指在香港擁抱熊市，但內地「此熊非彼熊也」，強調「熊人有很多種，有些可以買，有些要忍下手」，而現時全球相當混亂，因此要小心為上。

陳啟宗指，不知道內地未來會否再封城，也不知道未來疫情如何發展，更不知中美關係情況，但若有合適的好項目，也可以買。「俄烏戰爭不是問題所在，西方國家的反應才是問題所在，導致全球資金流構成影響，同時也影響到中港市場。」

一直以來，陳啟宗都會親自撰寫中期報告及全年報告的致股東函件，向股東透露自己對經濟及業務前景的看法。他表示，寫了廿多年致股東函件，未試過這麼難預測下半年的情況。「要預測下半年，要知道疫情的走向，要知道政府如何回應疫情發展，但這些都好難」

陳啟宗強調，只要下半年不繼續差，相信恒隆全年表現會不錯。

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記者：陳韻妍