【澳元定存】澳元7天定存年息最高11厘 中銀料澳洲央行下周加息半厘

▲ 中銀香港的專家料下周二澳洲央行加息半厘。

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澳洲將於下周二（8月2日）議息，中銀香港 （02388） 及花旗齊預期，澳央行將加息半厘。中銀的專家料其後的議息再加多4次，累計共加息1.5厘。此外，港銀早已搶閘加澳元定期存款息率，包括恒生 （00011） 最近罕有驟加7天澳元定存年息1厘，新息率達11厘，跟滙豐（HSBC）相同短存看齊，膺冠絕全城的高息王。

中銀香港私人銀行副總經理（投資策略及產品管理）陳衛全回應本報查詢指，澳洲儲備銀行早前公布的7月份議息會議紀錄顯示，當局須採取進一步措施，使貨幣政策正常化。澳儲行委員認為，通脹預期保持穩定比較重要，當局將致力採取必要措施，使通脹回落至目標水平。

陳衞全預計，澳洲儲備銀行將在8月2日的議息會議上再加息50基點；並在餘下會議再加息4次，合共加息1.5厘。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，預期澳洲央行8月會議加息50點子，9月再加息50點子，11月加息25點子，意味今年底政策利率達2.6厘，2023年最終政策利率為3.1厘。

廖嘉豪補充，澳洲第二季通脹率按年升6.1%，略為低於市場預期。澳洲央行加息的速度及幅度，或毋須如其他央行般快或高，尤其相對美國聯儲局。事實上，現時提速加息或被市場負面地視為限制經濟增長及會導致提前減息，因此澳央行較慢的加息步伐及延長收緊周期，或可更好支持澳元。

花旗：澳元兌美元長期目標0.76

廖嘉豪又說，連同澳洲外貿穩健，中國下半年有望復甦，澳元兌美元在0.67至0.68或有支持，料3個月內見0.65，兩年的長期目標為0.76。

問及澳紐加商品貨幣的升值潛力，陳衞全透露，在三大商品貨幣當中，較看好澳元。主因有3，分別為：（1）澳洲將最低工資標準提高5.2%，創2016年來最大升幅，並略高於當地第一季5.1%的通脹率。工資上升能夠對沖通脹壓力，給予澳洲儲備銀行更大加息空間；（2）澳儲行官員早前指，需要為今年餘下時間內的大幅加息做好準備，亦反映其加息將更加鷹派；（3）此外，當地國債收益率創10年新高，亦為澳元帶來潛在支持。

至於大小港銀已偷步猛加澳元定期存款息，包括招商永隆、星展及大眾銀行等。如以1個月期計，花旗於7月初勁加1厘，新息率至3.5厘而居首。然而，論及澳元定存高息王，恒生及滙豐7天年息齊為11厘，中銀香港 （02388） 及集友相同短存也有10厘。

澳儲行自今年5月起首度加息0.25厘，6月份已遠超預期再加0.5厘，為22年來最大幅上調；現時其政策利率為0.85厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪