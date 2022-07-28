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【財富縮水】碧桂園楊惠妍今年身家遭「腰斬」　亞洲女首富位置危在旦夕

股市 16:02 2022/07/28

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【財富縮水】碧桂園楊惠妍今年身家遭「腰斬」　亞洲女首富位置危在旦夕

碧桂園 （02007） 股價年初至今累跌53.7%，碧桂園聯席主席、集團創辦人楊國強的二女兒楊惠妍的身家在今年短短7個月內縮水超過一半以上，目前身價為113億美元，而僅在周三碧桂園系暴跌當日，她的身家便下跌近20億美元。

今年內房身陷流動性險境，目前楊惠妍的亞洲女首富位置亦危在旦夕，年初至今身家累減52.5%或124億美元，並遭恒力石化（滬：600346）董事長范紅衛以112億美元的財富緊貼其後。

根據彭博億萬富翁指數，楊惠妍在今年初以237億美元身家成為亞洲最富有女性，遠超龍湖集團 （00960） 董事長吳亞軍的130億美元。現時，吳亞軍今年身家亦見回落，年初至今累跌21.2%或28億美元，身家達104億美元，於亞洲女首富排行榜中，排行第四。

【ET財智Talk】美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P

 

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編輯：姚卓然

港股 恒力石化（滬：600346） 龍湖集團（00960） 碧桂園（02007）

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