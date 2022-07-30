【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點

為了有更多儲物空間，不少人都選擇地台設計，喜歡它有收納功能，但又不會佔地方；至近年更有不少單位的客廳都採用了地台設計，更易於營造出日式風格。今期《精明裝修》介紹的欣廷軒單位，業主正正希望擁有一個易於打理，簡約日式的理想家，Round Table Creation就選擇了升高客廳地台，加上日式榻榻米和矮腳家具，令到客廳猶如和室，符合業主需要之餘，更有別於一眾近乎泛濫的日式設計。

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今次介紹的是沙田區欣廷軒一個420平方呎的兩房單位，業主購入用作自住，因因欣廷軒樓齡20年，上一手裝修已相當殘舊，所以業主亦毫不吝嗇，花費59萬元大翻新。業主要求不多，除了想擁有地台，方便儲物之餘不佔位，亦與大多數人一樣，希望住家設計得簡單易打理。

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Round Table Creation設計師Kin表示，單位原則雖同為兩房，但環境卻比較局促，考慮到業主獨居，為了符合她的需求，於是實行「全爆」裝修。先將傳統「梗廚」改為開放式廚房；又將客廳與細房的牆身開洞，變成玻璃牆，提升兩個空間的採光度，視覺上更開揚，增加空間感。

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至於業主想要的地台，Kin則選擇不在睡房，而是在升高客廳地台，再添置了榻榻米、矮腳櫃、靠墊式小沙發，再配上木材的框架，模仿和式偏廳的設計，營造出傳統的日式風格。Kin又提到，為了平衡單位整體調性，盡量達至簡約的效果，他們在用色方面都偏向簡約，只採用白色、淺灰色、淺木色等顏色，用以襯托出樸素感覺。

至於浴室亦延續了日式風格，仿傚日式風呂的設計元素，例如在牆身使用木紋磚、摒棄使用標準鏡櫃，反而使用背面滲光的獨立圓鏡，令人恍如置身日本溫泉飯店。另一個有日式元素的地方就是主人房，睡床旁的梳粧枱前方也用上了木條子的設計，Kin指出，除了可以加強設計感，在秋冬季更可以隱藏起用不着的冷氣機，非常實用。

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除了滿足業主的需求外，Kin在其他位置也花了不少心思。他考慮到客人入門即會見到主人房的風水問題，選擇在玄關入客廳位置，安裝格仔門，用以分隔空間，又避開封閉整個玄關位。此外，平時細房會作為書房使用，但當有客來訪，書枱可以「變形」成睡床，只要改變一個家具，書房即可變成客房，一物兩用相當方便。

裝修費用 準備及清拆：約49,100元

油漆：約51,800元

泥水：約113,620元

木工連訂造家具：約163,880元

水電：約75,950元

鋁窗：約46,500元

冷氣：約19,300元

材料雜項及設計費連工程管理：約69,850元 合共：約590,000元

＊資料及照片由Round Table Creation提供

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記者：陳楚琨