富通保險「The GalaMuse」嶄新概念中心　融入新世界集團生態圈 為保險塑造無限可能

富通保險於2019年加入新世界集團後，一直秉持堅持創新、敢於突破傳統保險概念，先後推出多項創新且卓越的保險產品和客戶服務，而該公司最近更建構嶄新概念中心——「The GalaMuse」，透過發展緊密協作模式，發揮新世界集團優質生態圈的獨特優勢，為保險服務塑造更多可能性，全方位為客戶帶來超凡的保險體驗。



選址於尖沙咀維港文化匯（Victoria Dockside）K11 ATELIER的「The GalaMuse」透過多用途空間和齊備的設施，不只為客戶帶來煥然一新和尊貴的保險服務體驗，亦為旗下代理人提供實現企業家事業的全面支援；同時進一步連接新世界集團的多元業務生態圈，成為與集團旗下不同企業交流和合作的樞紐，發揮集團的豐富資源優勢，引領保險邁向未來。

▲ 選址坐擁傲人璀璨維港景緻、位於尖沙咀重要地段維港文化匯K11 ATELIER 的「The GalaMuse」隆重開幕。

設5大區域 滿足多元化需要



「The GalaMuse」以「採礦尋寶」為設計概念，藉着嶄新的多用途空間及舉辦各項探索體驗活動，與客戶、代理人及集團成員攜手發掘並實現不同的可能性，猶如將具潛質的原石打磨雕琢成為發亮的寶石。中心劃分為5大區域，當中包括：創作殿堂（展覽區）、尋夢大匯堂（多用途工作及活動空間）、數碼空間（虛擬實境VR體驗區）、嚐聚空間和尊尚私人會面室，以迎合客戶、代理人及新世界集團成員等的不同需要。



配合「The GalaMuse」投入服務，富通保險早前特別為中心舉行揭幕禮，並邀得行政會議非官守議員、立法會（保險界）議員及立法會財務委員會主席陳健波太平紳士，富通保險董事會主席、新世界發展執行副主席兼行政總裁、新創建集團執行董事鄭志剛博士，富通保險非執行董事、新世界發展執行董事、新創建集團執行董事兼行政總裁馬紹祥，新創建集團執行董事兼首席營運總監何智恒，富通保險行政總裁鄭國成，以及富通保險首席行政官葉文傑主持開幕儀式。

▲ （左起）富通保險首席行政官葉文傑，富通保險行政總裁鄭國成，行政會議非官守議員、立法會（保險界）議員及立法會財務委員會主席陳健波太平紳士，富通保險董事會主席、新世界發展執行副主席兼行政總裁、新創建集團執行董事鄭志剛博士，富通保險非執行董事、新世界發展執行董事、新創建集團執行董事兼行政總裁馬紹祥，以及新創建集團執行董事兼首席營運總監何智恒主持開幕儀式。

「The GalaMuse」將「原石」變成「寶石」



「The GalaMuse」以「採礦尋寶」為設計主題，並以Garnet（石榴石）、Agate（瑪瑙）、Lapis（青金石）、Amber（琥珀）4種原石命名，寓意萌芽、希望、茁壯成長以及成為優秀等意思。富通保險期望，代理人、新世界集團不同業務單位以及客戶能在「The GalaMuse」找到各種具潛質的「原石」，繼而將自己「打磨雕琢」成發亮的「寶石」。



原創研發「遊戲人生」VR 不一樣的保險體驗



富通保險一直致力培訓保險業界人才，而佔地逾萬呎的「The GalaMuse」為該公司提供完善的代理人培訓體系與運作機制，包括透過創新科技，如虛擬實境（VR）體驗區及智能工作坊，向代理人提供嶄新的沉浸式培訓，加強他們的專業知識，幫助他們發掘企業家潛能。



當中更斥資原創研發「遊戲人生」VR Game，透過有趣及創新的VR遊戲體驗，讓玩家能輕易了解風險及保障概念，從而教育他們正確的理財意識，亦能協助代理人向客戶展示理財策劃的重要性。

▲ 客戶可透過「The GalaMuse」的各種VR 遊戲體驗人生各個階段所需的保障，而當中的沉浸式培訓，亦有助代理人於短時間內理解保險概念及行業知識。

此外，配合富通保險作為客戶人生旅程夥伴的宗旨，訪客除可透過「遊戲人生」VR體驗不一樣的人生外，虛擬實境（VR）體驗區更設有多種不同的VR遊戲選擇，以配合不同主題。 而中心亦將成為招募平台，提供別具特色的體驗活動，為代理人團隊持續吸納新成員，培育活力精英。



消費 + 保障 「食」、「買」、「玩」住賺



自成為新世界集團成員後，富通保險憑藉集團強大的業務生態圈，致力實踐Think beyond insurance.的理念，承接早前與新世界旗下業務單位推出「FTLife 360°Power Up」計劃，富通保險將進一步與集團旗下不同領域的業務單位聯乘合作，透過策劃一系列與健康、理財及品味生活等相關的活動及展覽，包括計劃與康健品牌仁山優社，及周大福珠寶等合作，全方位為客戶帶來不一樣的保險體驗。



而富通保險亦加強與K Dollar獎賞計劃的合作，透過K Dollar為客戶帶來「消費+保障」的嶄新保險體驗，透過這種Earn & Burn（賺取及消費）的循環模式，加上新世界集團龐大的生態圈，讓消費者可以一邊吃喝玩樂，一邊透過K Dollar滿足「醫」、食、住、行，以至繳交保費或投保的需要，全方位為客戶Power Up。



1 K Dollar = 1 蚊保費



富通保險於今年年初正式加入同屬新世界集團旗下的K Dollar獎賞計劃，繼早前推出的K Dollar加倍賞（投保賺K Dollar）限時優惠後，最近再下一城推出領先業界首創的K Dollar 繳付保費安排，以創新方式繳交保費，為客戶帶來更貼心、更便捷的保險體驗，全方位Power Up客戶，實現「健康人生贏得起」的目標！客戶於2022年7月4日起，每1 KDollar可抵消1港元新投保保單的首期保費；於推廣期（由即日起至9月30日）內投保新保單（基本計劃及附加保障（如適用）），以K Dollar繳交首期保費，富通保險將回贈高達100%的相應 K Dollar*！



* 受相關條款及細則約束；可獲回贈之 K Dollar 以每新保單計算，上限為每新保單之首年年度化保費的10%；詳情請參閱有關宣傳單張。

