富通保險「The GalaMuse」嶄新概念中心 融入新世界集團生態圈 為保險塑造無限可能
富通保險於2019年加入新世界集團後，一直秉持堅持創新、敢於突破傳統保險概念，先後推出多項創新且卓越的保險產品和客戶服務，而該公司最近更建構嶄新概念中心——「The GalaMuse」，透過發展緊密協作模式，發揮新世界集團優質生態圈的獨特優勢，為保險服務塑造更多可能性，全方位為客戶帶來超凡的保險體驗。
選址於尖沙咀維港文化匯（Victoria Dockside）K11 ATELIER的「The GalaMuse」透過多用途空間和齊備的設施，不只為客戶帶來煥然一新和尊貴的保險服務體驗，亦為旗下代理人提供實現企業家事業的全面支援；同時進一步連接新世界集團的多元業務生態圈，成為與集團旗下不同企業交流和合作的樞紐，發揮集團的豐富資源優勢，引領保險邁向未來。
設5大區域 滿足多元化需要
「The GalaMuse」以「採礦尋寶」為設計概念，藉着嶄新的多用途空間及舉辦各項探索體驗活動，與客戶、代理人及集團成員攜手發掘並實現不同的可能性，猶如將具潛質的原石打磨雕琢成為發亮的寶石。中心劃分為5大區域，當中包括：創作殿堂（展覽區）、尋夢大匯堂（多用途工作及活動空間）、數碼空間（虛擬實境VR體驗區）、嚐聚空間和尊尚私人會面室，以迎合客戶、代理人及新世界集團成員等的不同需要。
配合「The GalaMuse」投入服務，富通保險早前特別為中心舉行揭幕禮，並邀得行政會議非官守議員、立法會（保險界）議員及立法會財務委員會主席陳健波太平紳士，富通保險董事會主席、新世界發展執行副主席兼行政總裁、新創建集團執行董事鄭志剛博士，富通保險非執行董事、新世界發展執行董事、新創建集團執行董事兼行政總裁馬紹祥，新創建集團執行董事兼首席營運總監何智恒，富通保險行政總裁鄭國成，以及富通保險首席行政官葉文傑主持開幕儀式。
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「The GalaMuse」將「原石」變成「寶石」
原創研發「遊戲人生」VR 不一樣的保險體驗
富通保險一直致力培訓保險業界人才，而佔地逾萬呎的「The GalaMuse」為該公司提供完善的代理人培訓體系與運作機制，包括透過創新科技，如虛擬實境（VR）體驗區及智能工作坊，向代理人提供嶄新的沉浸式培訓，加強他們的專業知識，幫助他們發掘企業家潛能。
當中更斥資原創研發「遊戲人生」VR Game，透過有趣及創新的VR遊戲體驗，讓玩家能輕易了解風險及保障概念，從而教育他們正確的理財意識，亦能協助代理人向客戶展示理財策劃的重要性。
此外，配合富通保險作為客戶人生旅程夥伴的宗旨，訪客除可透過「遊戲人生」VR體驗不一樣的人生外，虛擬實境（VR）體驗區更設有多種不同的VR遊戲選擇，以配合不同主題。 而中心亦將成為招募平台，提供別具特色的體驗活動，為代理人團隊持續吸納新成員，培育活力精英。
消費 + 保障 「食」、「買」、「玩」住賺
自成為新世界集團成員後，富通保險憑藉集團強大的業務生態圈，致力實踐Think beyond insurance.的理念，承接早前與新世界旗下業務單位推出「FTLife 360°Power Up」計劃，富通保險將進一步與集團旗下不同領域的業務單位聯乘合作，透過策劃一系列與健康、理財及品味生活等相關的活動及展覽，包括計劃與康健品牌仁山優社，及周大福珠寶等合作，全方位為客戶帶來不一樣的保險體驗。
而富通保險亦加強與K Dollar獎賞計劃的合作，透過K Dollar為客戶帶來「消費+保障」的嶄新保險體驗，透過這種Earn & Burn（賺取及消費）的循環模式，加上新世界集團龐大的生態圈，讓消費者可以一邊吃喝玩樂，一邊透過K Dollar滿足「醫」、食、住、行，以至繳交保費或投保的需要，全方位為客戶Power Up。
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1 K Dollar = 1 蚊保費
富通保險於今年年初正式加入同屬新世界集團旗下的K Dollar獎賞計劃，繼早前推出的K Dollar加倍賞（投保賺K Dollar）限時優惠後，最近再下一城推出領先業界首創的K Dollar 繳付保費安排，以創新方式繳交保費，為客戶帶來更貼心、更便捷的保險體驗，全方位Power Up客戶，實現「健康人生贏得起」的目標！客戶於2022年7月4日起，每1 KDollar可抵消1港元新投保保單的首期保費；於推廣期（由即日起至9月30日）內投保新保單（基本計劃及附加保障（如適用）），以K Dollar繳交首期保費，富通保險將回贈高達100%的相應 K Dollar*！
* 受相關條款及細則約束；可獲回贈之 K Dollar 以每新保單計算，上限為每新保單之首年年度化保費的10%；詳情請參閱有關宣傳單張。
實現社會責任 創造共享價值
未來，富通保險將善用「The GalaMuse」的多用途空間及優越配備設施，通過與不同機構及社區夥伴展開跨界合作，善盡企業之社會責任，回應社區需要，努力創造經濟和社會「共享價值」。
此文件只適宜於香港分發，不應被詮釋為在香港以外地區提供富通保險有限公司（「富通保險」）的任何產品，或就其作出要約或招攬。如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售或游說購買任何富通保險的產品屬違法，富通保險在此聲明無意在該司法管轄區提供或出售或游說購買該產品。
富通保險有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）
（特約）