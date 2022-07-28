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【ET講股通】梁耀康：拆局港股無得升原因（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:00 2022/07/28

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聯儲局加息幅度符預期，刺激美股上揚，恒生指數期結日走勢反覆，開報20705點，升35點，及後升近100點後轉跌逾百點，尾市報20615點，跌54點，成交756億元。恒生科技指數升0.37%，報4553點。阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 跌約1%；騰訊 （00700） 升0.1。內房下跌，碧桂園 （02007） 跌0.6%、龍湖 （00960） 跌逾1%；黃金股逆市升，招金 （01818） 升逾3%，山東黃金 （01787） 升1.5。獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析為何港股冇得升？

立即收看：https://video.hket.com/video/3313831

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】美國加息幾多厘  本港隨時加P樓價點睇？**

------

恒指全日跌47點，收報20622點，大市總成交902億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康表示，儲局一如預期加息0.75厘，主席鮑威爾暗示之後加息幅度將收小，惟港股未見跟升，主因：

一、白宮指習拜未來數日將通電話，地緣政治續不明朗；二、美國眾議員議長佩洛西計劃訪台的消息愈傳愈真；三、中央政治局將於7月底開會，市場靜待政策消息；四、觀望美國今晚次季GDP數據。

展望後市，相信牛皮市況料持續，但也要留意，即市波幅不斷收窄下，或出現單邊突破走勢。

內房、物管板塊大升大跌。據報內地將落實發行房地產基金，紓緩爛尾樓危機，碧桂園服務 （06098） 反彈。

潛力股可留意石藥 （01093） ，新藥獲授權，股價升4.6%至8.71元，短期上望10元、10.5元，止蝕用7.9元或6.95元。歐舒丹 （00973） 升2.5%至26.7元，若突破成功，先看27.75元，之後再看30元以上，止蝕用23.8元或22.5元。中船防務 （00317） 升4.4%至7.88元，亦可留意。

蘋果概念股高偉電力 （01415） 跌1.4%至14.16元，失守13元止賺。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中信國際電訊、中海外、碧桂園、利福、工行、招行、阿里、微創機器人、安踏。立即觀看】

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欄名 : ET講股通

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